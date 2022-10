Drei Gegentore binnen sieben Minuten Landesligist VfB Schloß Holte gibt eine 2:0-Führung aus der Hand. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison kassiert die Mannschaft in kürzester Zeit zwei Treffer. Bleron Ahmeti fliegt kurz vor Schluss mit Rot vom Platz.

„Ich bin maßlos enttäuscht. Wir konnten nicht an die Leistung vom Donnerstag in Tengern anknüpfen. Da war Tempo drin, jetzt waren wir müde und fahrig und beim Verteidigen der Gegentreffer nicht auf der Höhe“, sagte VfB-Trainer Andre Koslowski.

In der Tat kam sein Team schwer in die Gänge. VfB-Keeper Nils Leistner verhinderte in der 22. Minute gleich zweimal einen Rückstand und als Omar Khaled bereits an ihm vorbei war (25.), traf der Gästestürmer nur das Außennetz. „Wir mussten zur Pause 2:0 führen. Stattdessen hieß es 0:1“, sagte FCO-Coach Lukas Dorn. Julian Lakämper (32./40.) sowie Maximilian Ulrich (41.) hatten allerdings auch Großchancen für die Holter, um nach dem 1:0 durch Kevin Klippenstein (29.) auf 2:0 zu erhöhen.

Das erledigte kurz nach dem Seitenwechsel dann Brandy (47.), der kurze Zeit später das 3:0 ausließ. Binnen sieben Minuten (61./62./68.) drehte der FCO, zu diesem Zeitpunkt überraschend, dann die Partie. „Nach dem 2:1 müssen wir einfach weitermachen, stattdessen kassieren wir schnell den zweiten Treffer. Das ist nicht zum ersten Mal passiert und wenn wir das nicht abstellen, dann wird es schwierig“, sagte Andre Koslowski, der sogar noch das 2:4 (76.) schlucken musste. „Trotz des 0:2-Rückstands bei einer so offensivstarken Mannschaft wie dem VfB haben wir uns nicht verrückt machen lassen und uns in der zweiten Halbzeit belohnt. Meine Truppe hat tolle Moral bewiesen“, freute sich Lukas Dorn, der mit nur vier Auswechselspielern angereist war und seinen ausgedünnten Kader mit A-Jugendlichen auffüllen musste, nach dem zweiten Saisonsieg.

Der VfB hingegen verlor nicht nur die Partie, sondern auch noch Bleron Ahmeti (88.), der wegen eines groben Foulspiels an Jarne Bühlmann eine vollkommen berechtigte Rote Karte sah. „Wir hätten einen Riesenschritt machen können. Daher ärgert mich diese Niederlage um so mehr. Der Sonntag ist gelaufen“, sinnierte Andre Koslowski, dessen Mannschaft bei einem Erfolg die Abstiegsränge hätte verlassen können