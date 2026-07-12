Drei Gastspieler treffen: Bonner SC siegt 4:0 gegen Eintracht Trier

In der Folge übernahm der BSC zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Trier kam zwar noch zu vereinzelten Abschlüssen, doch die Bonner Defensive verteidigte aufmerksam und der eingewechselte Keeper Bördner war bei den wenigen gefährlichen Situationen zur Stelle.

Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Mannschaften kräftig durch. Beim Bonner SC blieben lediglich Massaman Keita und Freddy Baum auf dem Feld. Neben den eingewechselten Elias Bördner, Julijan Popovic, Yannik Dasbach und Roman Doulashi wurden die restlichen Positionen mit Gastspielern aufgefüllt. Die frischen Kräfte sorgten unmittelbar nach Wiederanpfiff für neuen Schwung. Bereits in der 47. Minute brachte Gastspieler William McIntosh die Rheinlöwen in Führung. Der 21-jährige Angreifer ist am Mittelrhein kein Unbekannter und knipste zuletzt für den Siegburger SV in der Mittelrheinliga, wo er in 25 Spielen 13 Tore erzielte.

Drei weitere Treffer in der Schlussphase

In der Schlussphase belohnten sich die Bonner für eine starke zweite Halbzeit mit drei weiteren Treffern. Nach einem Schnittstellenpass war es in der 82. Minute erneut McIntosh, der auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten später schraubte der derzeit vereinslose Aaron Tshimuanga das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe (85.). Der 23-jährige war zuletzt für den 1. FC Kaiserslautern II aktiv. Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte schließlich Ayman Aourir. Der 21-Jährige, der eine Vergangenheit bei Alemannia Aachen, Eintracht Hohkeppel und Rot-Weiß Oberhausen vorweisen kann, vollendete den Torreigen der Gastspieler.

"Wir waren sehr effektiv und effizient. Wir haben mit fünf Torschüssen vier Tore erzielt. In der ersten Halbzeit sind wir oft hinterhergelaufen, da haben mir einige Sachen nicht gefallen. Umso besser war die zweite Halbzeit, weil wir dann einfach klarer in den Aktionen nach vorne hin waren, gradliniger und trotzdem gut verteidigt haben als Gruppe. Und es ist ein weiterer Schritt, aber wir bewerten das 4-0 jetzt auch nicht über. Die Vorbereitung läuft ja jetzt auf Hochtour", so BSC-Coach Björn Mehnert nach dem Spiel.