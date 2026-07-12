Drei Gastspieler treffen: Bonner SC siegt 4:0 gegen Eintracht Trier

Starke zweite Halbzeit des Bonner SC. Die Rheinlöwen haben ihr Testspiel gegen den Südwest-Regionalligisten Eintracht Trier am Samstagnachmittag mit 4:0 gewonnen. Auf dem engen Rasenplatz in Gondenbrett erlebten die Zuschauer ein Seltenheit: Sämtliche Treffer für den West-Regionalligisten wurden im zweiten Durchgang von Gastspielern erzielt, die sich bei sommerlichen Temperaturen gegen einen guten Gegner nachhaltig empfehlen konnten.
In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine über weite Strecken ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften lieferten sich viele intensive Zweikämpfe, sodass klare Torchancen zunächst Mangelware blieben. Während Trier die ersten Abschlüsse verzeichnete, die BSC-Keeper Tobias Pawelczyk jedoch mühelos entschärfte, verbuchten die Bonner in der 18. Minute ihre erste gute Gelegenheit. Nach einer kurz ausgeführten Ecke visierte Frederic Baum mit einem platzierten Abschluss das lange Eck an, der Trierer Schlussmann konnte den Ball jedoch parieren.
Kurz vor dem Pausenpfiff rückte Pawelczyk erneut in den Fokus, als er sich in der 45. Minute mit einer starken Parade auszeichnete. Die anschließende Trierer Ecke landete am Bonner Pfosten, sodass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.
Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Mannschaften kräftig durch. Beim Bonner SC blieben lediglich Massaman Keita und Freddy Baum auf dem Feld. Neben den eingewechselten Elias Bördner, Julijan Popovic, Yannik Dasbach und Roman Doulashi wurden die restlichen Positionen mit Gastspielern aufgefüllt. Die frischen Kräfte sorgten unmittelbar nach Wiederanpfiff für neuen Schwung. Bereits in der 47. Minute brachte Gastspieler William McIntosh die Rheinlöwen in Führung. Der 21-jährige Angreifer ist am Mittelrhein kein Unbekannter und knipste zuletzt für den Siegburger SV in der Mittelrheinliga, wo er in 25 Spielen 13 Tore erzielte.
In der Folge übernahm der BSC zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Trier kam zwar noch zu vereinzelten Abschlüssen, doch die Bonner Defensive verteidigte aufmerksam und der eingewechselte Keeper Bördner war bei den wenigen gefährlichen Situationen zur Stelle.
In der Schlussphase belohnten sich die Bonner für eine starke zweite Halbzeit mit drei weiteren Treffern. Nach einem Schnittstellenpass war es in der 82. Minute erneut McIntosh, der auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten später schraubte der derzeit vereinslose Aaron Tshimuanga das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe (85.). Der 23-jährige war zuletzt für den 1. FC Kaiserslautern II aktiv. Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte schließlich Ayman Aourir. Der 21-Jährige, der eine Vergangenheit bei Alemannia Aachen, Eintracht Hohkeppel und Rot-Weiß Oberhausen vorweisen kann, vollendete den Torreigen der Gastspieler.
"Wir waren sehr effektiv und effizient. Wir haben mit fünf Torschüssen vier Tore erzielt. In der ersten Halbzeit sind wir oft hinterhergelaufen, da haben mir einige Sachen nicht gefallen. Umso besser war die zweite Halbzeit, weil wir dann einfach klarer in den Aktionen nach vorne hin waren, gradliniger und trotzdem gut verteidigt haben als Gruppe. Und es ist ein weiterer Schritt, aber wir bewerten das 4-0 jetzt auch nicht über. Die Vorbereitung läuft ja jetzt auf Hochtour", so BSC-Coach Björn Mehnert nach dem Spiel.