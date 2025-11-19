Drei Futsalteams vom Hochrhein starten in die neue Verbandsliga-Saison

Erneut starten drei Futsalteams vom Hochrhein in der Verbandsliga. Unter das Dach des FV Lörrach-Brombach ist der Meister gewechselt. Neu dabei sind Teams des SV 08 Laufenburg und FSV Rheinfelden.

Auch nach vier Jahren ist der Futsal-Ligabetrieb in Südbaden ein zartes Pflänzchen. Das versucht, seine Wurzeln zu festigen. Black Forest Futsal aus Freiburg hat sich in der Regionalliga etabliert, eine Etage darunter erlebt die Verbandsliga vor ihrer vierten Saison erneut eine Fluktuation. Der SC Niederhof/Binzgen hat wie die Breisgau Brasilianer (Mundingen) für diese Runde kein Team gemeldet, sodass mit SVW Futsal & Friends (Offenburg-Waltersweier) heuer nur noch ein Gründungsmitglied der Liga vertreten ist; in Gruppe A mit Vizemeister FC Freiburg-St. Georgen und FC Bad Krozingen (neu). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.