Drei Fußballhöhepunkte am Tag der Arbeit

Neusalza-Spremberg. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, kämpfen, ackern und arbeiten fünf Teams aus der Oberlausitz für den Erfolg. Vier Mannschaften wollen dabei in das Kreispokalfinale nach Neusalza-Spremberg. Doch nur zwei Vertretungen dürfen hin. Ab 15:00 Uhr empfängt der SC Großschweidnitz-Löbau im Heinz-Bahner-Stadion in Großschweidnitz den Topfavoriten FSV Kemnitz. Das Kreisoberligaspiel zwischen beiden Vertretungen endete elf Tage zuvor mit einem überraschenden 2:1 (0:0) Sieg für die Mannschaft von SC Trainer Marco Süße. Im zweiten Pokalhalbfinale stehen sich zeitgleich die TSG Lawalde und der SV Aufbau Kodersdorf gegenüber. Hier sind die Lawalder auf dem heimischen Sand der klare Favorit. Sollten sich die Favoriten durchsetzen, kommt es zur Neuauflage des Kreispokalendspiels von 2013, als der FSV Kemnitz die TSG Lawalde in Bernstadt mit 4:2 (2:0) besiegte. Das Ziel heißt für alle vier Halbfinalisten Neusalza-Spremberg, wo am 09. Juni um 15:00 Uhr zum dritten Mal das Endspiel steigt.