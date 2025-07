Drei Freitagsspiele und viele Traditionsduelle zum Auftakt

Die Regionalliga Nordost startet in die neue Spielzeit. Neun Partien stehen an, verteilt auf Freitag, Samstag und Sonntag. Mit dabei: Der Meister der Vorsaison, zwei Aufsteiger und zahlreiche Traditionsklubs. Der Auftakt verspricht viel Spannung – vor allem mit Blick auf die Entwicklung der 18 Vereine, die sich nach der Sommerpause neu sortiert haben.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Zum Auftakt erwartet der Tabellendritte der Vorsaison den Fünfzehnten. Rot-Weiß Erfurt holte in der vergangenen Spielzeit 60 Punkte und war damit das drittbeste Team der Regionalliga Nordost. Der Verein hat klare Ambitionen, sich oben festzusetzen und in diesem Jahr erneut eine gewichtige Rolle zu spielen. Der FSV 63 Luckenwalde schloss die Saison 2024/25 mit 32 Punkten auf Platz 15 ab und entging dem Abstieg nur knapp. Die Rollenverteilung vor dem Anpfiff ist damit deutlich. ---

Zehnter gegen Elfter – so lautet das Duell im Mommsenstadion aus Sicht der Abschlusstabelle 2024/2025. Hertha BSC II beendete die vergangene Saison mit 45 Punkten auf Rang zehn. Das Nachwuchsteam der Berliner blieb dabei unter den eigenen Möglichkeiten, offenbarte besonders in der Defensive Schwächen. Der ZFC Meuselwitz folgte mit zwei Zählern Rückstand auf Platz elf. Beide Mannschaften gehen mit dem Ziel in die Saison, sich in der Liga zu stabilisieren und möglichst früh Abstand zur Abstiegszone zu schaffen. ---

Für die VSG Altglienicke, die mit 47 Punkten auf Platz neun landete, beginnt die Saison mit einem Berliner Duell. Der Gegner ist mit dem FC Hertha 03 Zehlendorf der Tabellenzwölfte der Vorsaison. Die Gäste schafften als Aufsteiger mit 38 Punkten den Klassenerhalt und wollen diesen Erfolg nun bestätigen. Altglienicke wiederum strebt wie in den Vorjahren eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte an. Für die VSG Altglienicke wird es der erste Auftritt in der neuen Heimstätte in Fürstenwalde. ---

Der BFC Preussen bestreitet sein erstes Regionalligaspiel nach vielen Jahren. Die Berliner sind als Aufsteiger neu in der Liga und empfangen zum Start den FC Eilenburg, der mit 32 Punkten Platz 16 in der Regionallihga-Saison 2024/2025 belegte. Nur durch das bessere Torverhältnis gegenüber Viktoria Berlin konnte sich Eilenburg in der Klasse halten. Für die Gastgeber geht es zunächst um die Eingewöhnung auf Regionalliga-Niveau, für Eilenburg um einen soliden Start. ---

In Halle stehen sich der Vizemeister und der Achte der Vorsaison gegenüber. Der Hallesche FC kam auf 70 Punkte und schloss die Saison auf Platz zwei ab. Das Team hat den Anspruch, erneut um die vorderen Ränge mitzuspielen. Der BFC Dynamo holte 49 Punkte und belegte am Ende Rang acht. Für die Berliner war es eine Saison mit Höhen und Tiefen. Der Auftakt in Halle ist für den BFC direkt ein schwerer Gang, bietet aber auch die Möglichkeit, früh für ein Ausrufezeichen zu sorgen. ---

Mit dem FSV Zwickau und dem 1. FC Lokomotive Leipzig treffen der Viertplatzierte und der Meister der vergangenen Saison aufeinander. Zwickau sicherte sich mit 60 Punkten Rang vier, Lok Leipzig wurde mit 76 Zählern Staffelsieger, verpasste jedoch in den Aufstiegsspielen den Sprung in die 3. Liga. Die Partie zählt zu den sportlichen Höhepunkten des Auftaktwochenendes. Zwickau möchte zeigen, dass es auch in dieser Saison wieder zu den Spitzenklubs gehört. Lok wiederum geht als Titelverteidiger mit entsprechendem Selbstverständnis ins Spiel. ---

Der Chemnitzer FC belegte am Ende der Vorsaison mit 50 Punkten Platz sieben, der Greifswalder FC landete mit 55 Zählern auf Rang sechs. Beide Teams beendeten die Spielzeit im vorderen Mittelfeld und wollen nun den nächsten Schritt gehen. Im direkten Duell kommt es gleich zum Aufeinandertreffen zweier Klubs, die Ambitionen anmelden – aber auch zeigen müssen, dass sie diese konstant auf den Platz bringen können. ---

Der SV Babelsberg 03 empfängt zum Auftakt im Karl-Liebknecht-Stadion den Tabellenfünften der Vorsaison. Carl Zeiss Jena sammelte in der vergangenen Spielzeit 58 Punkte und blieb bis zuletzt in der Spitzengruppe. Die Thüringer wollen auch in diesem Jahr ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden. Babelsberg dagegen muss sich steigern: Mit 37 Punkten reichte es in der vergangenen Saison zu Rang 13. Die Brandenburger starten gegen einen besonders schwierigen Gegner. ---