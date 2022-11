Drei Fragen an...Stefan Pommering " ....Fußball ist eine große Leidenschaft für mich..."

Stefan Pommering und der TSV Groß Meckelsen haben eine durchwachsene letzte Woche hinter sich. Sieg gegen den MTSV Selsingen und eine Niederlage gegen den SV GW Helvesiek. In unserer Serie „Drei Fragen an...“ verrät er wie es zu den schwankenden Leistungen kommt, wie viele Tore er noch erzielen möchte und was mit seiner Mannschaft in dieser Saison drin ist.