Drei Fragen an...Sören Haß "...die Tabelle lügt nicht."

Die Tabelle lügt nicht. Im Moment, so ehrlich müssen wir sein, stehen wir zurecht da, wo wir derzeit stehen. Das hat Gründe, einige davon sind selbst verschuldet, andere waren auch Pech. Es kam in dieser Halbserie viel zusammen. Grundsätzlich halte ich uns aber für stark genug für die Kreisliga. Es gibt einen Weg, dass wir den Klassenerhalt schaffen und die Mannschaft kennt diesen Weg. In der Hinserie haben wir diesen Weg zu oft verlassen. Geht die Mannschaft diesen Weg in der Rückrunde mit aller Konsequenz und als Einheit, werden wir die Klasse halten.

3. Die Sportanlage des TuS Zeven erstrahlt, vor allem mit der neuen Tribüne, im neuen Glanz. Die Mannschaft steckt im Abstiegskampf. Welche Ziele habt ihr euch für die restlichen Spiele vorgenommen?

Das ist genau das, was uns allen bewusst werden muss: Es tut sich hier etwas beim TuS Zeven! Wir haben hier wirklich Leute am Start, die den TuS richtig voranbringen wollen. Wir haben eine richtig geile Tribüne bekommen, haben ein super Flutlicht für alle Plätze bekommen. Wir haben ein Trainerteam, das richtig Gas gibt und für einen Kreisligisten nicht selbstverständlich ist, mit Jens Hinrichs einen Teammanager, der viel Energie und Zeit einbringt und eine Mannschaft mit richtig guten Typen. Wir fahren im Februar ins Trainingslager und nehmen eine Reihe talentierter U17-Spieler mit. Hier passiert also sehr viel Positives, aber das verschwindet etwas hinter unseren Ergebnissen. Das ist aber natürlich unser Ziel: Wir wollen mit aller Macht, dass über den TuS Zeven wieder positiver gesprochen wird! Wir wollen alles dafür tun, dass die Ergebnisse auch passen und wir die Basis dafür legen, am Ende der Saison mit tollem Fußball den Klassenerhalt geschafft zu haben.

