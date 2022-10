Drei Fragen an...Sebastian Schröder "...Ziel ist ganz klar die Meisterschaft!"

Acht Spiele, acht Siege und ein Torverhältnis von 39:3 Toren. Die SG Oste marschiert durch die 2. Kreisklasse Nord und ist mit als einziges Herren-Team im Landkreis Rotenburg (Wümme) noch ohne Punktverlust. Die Elf vom Trainer-Duo Andreas Bruders und Sebastian Schröder feierte gestern einen 7:2-Erfolg gegen Groß Meckelsen II. In unserer Serie „Drei Fragen an...“ verrät Sebastian Schröder welches Erfolgsrezept es bei der SG gibt, welche Ziele er hat und warum der Erste-Herren-Kader etwas schmaler sein soll.

2. Eure Bilanz liest sich bisher natürlich super. Was ist aus deiner Sicht diese Saison mit der Mannschaft drin?

Spaß, Freude, Glaube + der technische und taktische Feinschliff der einzelnen Spieler waren der Ansatz. Jeder einzelne Spieler hat dies von Anfang an "gefressen" und die Spieler arbeiten sehr fleißig weiterhin daran dies auch noch weiter zu verbessern.

1. Gibt es in dieser Saison ein Erfolgsrezept des Trainer-Duo Andreas Bruders und Sebastian Schröder?

Es war einer meiner Bedingungen bei der Einstellung vom Verein, den Kader etwas schmaler in der ersten Herren zu machen und somit die zweite Herren zu stärken. Auch für sie sollte der Aufstieg das Ziel sein. Das trägt natürlich aktuell in unserer SG zu einer guten Grundstimmung bei.

