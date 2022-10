Drei Fragen an...Patrick Wellbrock "Da ist man schon stolz auf seine Mannschaft"

Kreisliga-Aufsteiger TSV Bevern erarbeitete sich am Sonntag einen 2:1-Auswärtssieg im Stadtderby gegen den Bremervörder SC. Das Team von Trainer Patrick Wellbrock hat sich in der neuen Liga schnell eingefunden und steht aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. In unserer Serie „Drei Fragen an...“ verrät Coach Wellbrock wie stolz er auf sein Team ist, wie zufrieden er mit dem bisherigen Saisonverlauf ist und welche Ziele er mit dem TSV hat.

Dein Team konnte am vergangenen Sonntag einen 2:1-Sieg im Stadtderby gegen den Bremervörder SC feiern. Wie stolz bist du auf deine Mannschaft?

Mir hat in diesem Spiel besonders gefallen, dass unser Plan von allen Spielern gut umgesetzt worden ist. Wir haben in der ersten Halbzeit keine wirkliche Torchance gegen uns zugelassen und selbst unsere Umschaltsituationen zu einer verdienten Führung genutzt. In der zweiten Halbzeit hätten wir sicherlich etwas mutiger spielen können, aber letztenlich sind wir für unseren Einsatz belohnt worden. Das war insgesamt auch wichtig, weil wir in dieser Saison auch schon Spiele hatten, in denen wir für gute Leistungen nicht belohnt worden sind.

Insgesamt kann man somit sagen, dass man da als Trainer schon stolz auf die Mannschaft sein kann. Allerdings bezieht sich das nicht nur auf ein einzelnes Spiel. Wir sind letzte Saison letzendlich verdient aufgestiegen und die Mannschaft hat sich in den fast eineinhalb Jahren toll entwickelt. Diese Saison haben wir schon einige ärgeliche Niederlagen einstecken müssen und die Mannschaft hat immer wieder Charakter gezeigt.

13 Punkte aus 9 Spielen und der 5. Tabellenplatz in der Kreisliga. Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Abschneiden?

Wie eben schon gesagt, hatten wir schon Spiele dabei, in denen wir etwas unglücklich Punkte haben liegen lassen. Es waren auch ein, zwei Spiele dabei, in denen wir nicht bis an unsere Leistungsgrenze gekommen sind und zurecht verloren haben Insgesamt würde ich sagen, dass wir vier bis fünf Punkte mehr auf dem Konto hätten haben können, aber man wird sich im Nachhinein immer hinstellen und sagen, da oder da wäre mehr drin gewesen. Unser Ziel war es aber von Anfang an, nicht in die Abstiegszone zu rutschen und da konnten wir uns mit den letzten beiden Siegen am Stück ganz gut Luft verschaffen. Somit können wir erstmal zufrieden sein und wenn wir am Ende der Saison irgendwo in der jetzgen Tabellenregion landen, ist das sicherlich ein Erfolg.