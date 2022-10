Drei Fragen an...Nicolas "Nico" Wintjen "...Oste-Hamme hat mit der Entscheidung mich als Trainer zu verpflichten alle überrascht"

Bereits nach vier Spieltagen hatte es beim FC Oste-Hamme einen Trainerwechsel gegeben. Nicolas „Nico“ Wintjen steht seit wenigen Spielen an der Seitenlinie. Am vergangenen Sonntag konnte Wintjen mit seinem FC den ersten Sieg feiern. Im Kellerduell siegte der Moor-Club gegen Hesedorf II 2:0. In unserer Serie „Drei Fragen an...“ verrät „Nico“ Wintjen wie stolz und erleichtert er ist, über seine erste Trainerstation im Herrenbereich und über seine Ziele mit dem FC.

1. Dein Team konnte am vergangenen Sonntag den ersten und einen vor allem wichtigen 2:0-Sieg im Kellerduell gegen den MTV Hesedorf II feiern. Wie stolz und erleichternd bist du? Sehr stolz, da die gesamte Mannschaft in den letzten drei Wochen super mitgezogen hat und trotz der vielen Verletzungen hat sich die Trainingsbeteiligung von Woche zu Woche gesteigert. Das hat sich dann in dem Spiel gezeigt. Ich war mir sicher, das wir früher oder später punkten. Das es so früh war, ist umso besser. 2. Der FC Oste-Hamme ist deine erste Trainerstation im Herrenbereich. Bei deinem Amtsantritt stand der FC mit 0 Punkten am Tabellenende. Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben als Trainer oder? Oste-Hamme hat mit der Entscheidung mich als Trainer zu verpflichten alle überrascht. Beide Seiten haben sich diesen Schritt sehr gründlich überlegt. Ich denke es ist im allgemeinen immer eine Herausforderung, wenn man in einen neuen Verein kommt, egal ob als Trainer oder Spieler. Von daher ist es sicher nicht schwerer als woanders. Die Mannschaft und der Verein machen es mir allerdings auch sehr leicht.