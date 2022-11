Drei Fragen an...Nicklas Viets "... es lief einfach alles!"

Nicklas Viets vom TuS Brockel II hätte am Sonntag Lotto spielen sollen. Beim 9:3-Erfolg gegen den TuS Fintel II erzielte er satte acht Tore. Damit gelang ihm über 90 Minuten alles und er erwischte einen Sahnetag. In unserer Serie „Drei Fragen an...“ verrät er wem er die Tore zu verdanken hat, wo er am Ende der Saison in der Torjägerliste stehen möchte und was mit seiner Mannschaft in dieser Saison drin ist.