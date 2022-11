Drei Fragen an...Michael Wekel "...Unsere Brockeler Gemeinschaft steht über allem."

Der TuS Brockel hat am Sonntag viele überrascht: Die Wekel-Elf besiegte den Tabellenführer TuS Hemsbünde 6:0. Mit diesem Sieg klettert Brockel weiter nach oben und steht nach zehn Spielen mit 21 Zählern auf dem 5. Tabellenplatz in der 2. Kreisklasse Süd. In unserer Serie „Drei Fragen an...“ verrät Coach Michael Wekel auf wen er neben seiner Mannschaft stolz ist, warum er bereits vor dem Spiel ein gutes Gefühl hatte und über seine Ziele mit dem TuS .

1. Dein Team konnte am Sonntag einen beeindruckenden 6:0-Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Hemsbünde einfahren. Damit konnte man vor dem Spiel nicht unbedingt rechnen. Wie stolz bist du auf diese Leistung von deinem Team? Mit diesem Ergebnis haben wir im Vorfeld natürlich nicht gerechnet. Es zeigt aber, wozu wir in der Lage sind, wenn alle Mechanismen greifen. Wir als Trainer sind total stolz auf die Mannschaft, aber auch auf alle Unterstützer rund um unsere Truppe. Unsere Brockeler Gemeinschaft steht über allem. Das zeigt sich auch in schwierigen bzw. nicht so erfolgreichen Phasen. Nun war es aber auch nur ein Spiel von vielen, und es gab auch keine sechs sondern wieder drei Punkte. Nächsten Sonntag wollen und werden wir versuchen an diese Leistung anzuknüpfen. 2. Musstest du deine Mannschaft vor diesem Spiel besonders motivieren bzw. hattest du vor dem Spiel schon ein gutes Gefühl? Wir haben uns so vorbereitet, wie wir es immer tun. Klar ist es spezieller gegen den Tabellenersten zu spielen. Allerdings hatten wir schon so viele Duelle gegeneinander und sind zudem noch Nachbarn. Da wussten wir, was auf uns zukommt. Dementsprechend haben wir die Jungs eingestellt und etwas "scharf" gemacht 😜. Unser Gefühl war tatsächlich gut vor dem Spiel. Wir haben die letzten Spiele gewonnen, sind in der Tabelle geklettert und trainieren seit Wochen echt gut. Zudem sind wichtige Spieler nach Verletzungspausen wieder zurück.