Drei Fragen an...Marvin Brünjes "... endlich wieder schmerzfrei spielen"

Am Sonntag feierte in der Kreisliga ein Spieler unerwartet sein Comeback – Marvin Brünjes vom Bremervörder SC. Nach jahrenlangen Schmerzen im Knie und einem Innenmensikusriss im Juni, musste er lange aussetzen und sich einer Operation unterziehen. Gegen den TuS Zeven konnte der Dauerbrenner und Fußballer des Jahres 2019 nach Monaten sein Comeback feiern. In unserer Serie „Drei Fragen an...“ verrät Brünjes wie es zum plötzlichen Comeback kam, warum er seine Jungs mit Fischen vergleicht und was für den BSC diese Saison drin ist.

Das stimmt tatsächlich. Bis auf meine Verletzung vor knapp 12 Jahren (ebenfalls Innenmeniskusriss) bin ich von Verletzungen lange Zeit verschont geblieben. (TOI TOI TOI - hoffentlich bleibt das auch so ;-)) In der Anfangszeit war die Zeit ohne Fussball noch echt entspannt - im Sommer konnte ich mich dementsprechend voll auf mein 2tes Hobby - das Angeln konzentrieren und habe so ein bisschen Zeit überbrücken können. Aber irgendwo bin ich auch wieder froh am regelmäßigen Training und Wettkampf teilnehmen zu können - irgendwo sind meine Jungs dann doch bisschen gesprächiger als so mancher Fisch ;-)

Ehrlich gesagt war das gar nicht so geplant. Erst der spontane Ausfall eines Mitspielers (auf Grund von Stau) hat dafür gesorgt, dass ich plötzlich in der Start-11 stand. Damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet und bin mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wurden. Habe mich aber sehr gefreut endlich wieder schmerzfrei spielen zu können und war zufrieden mit meinen ersten 60 Minuten nach knapp 4 Monaten.

Dein letztes Pflichtspiel hast du am 21.05.2022 bestritten. Nach deiner Verletzung bist du am Sonntag auf den Platz zurückgekehrt. Wie hat sich die Rückkehr angefühlt?

Deine Mannschaft steht derzeit auf dem 2. Tabellenplatz in der Kreisliga. Was ist aus deiner Sicht diese Saison möglich und wo werdet ihr am Ende stehen?

Unser Ziel haben wir vor der Saison klar definiert - wir wollen auf jeden Fall unter die TOP 3 kommen.

Hier muss man auch wirklich mal ein riesen Kompliment fürs Team und das ganze Rundherum (Trainerteam, Physios etc.) aussprechen - alle sind voll motiviert und haben einen großen Anteil am aktuellen Erfolg.

Mal sehen was am Ende der Saison rauskommt ;-)

