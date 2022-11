Drei Fragen an...Eick Gerken "...sehe ich uns aber auch ohne meine Erfahrung auf dem Feld gut aufgestellt."

Der TSV Byhusen hat am vergangenen Sonntag einen 9:0-Kantersieg beim TSV Elsdorf gefeiert. Dabei setzte der TSV einen Reisebus ein und erhielt große Unterstützung von seinen Fans. In der Tabelle klettert das Gerken-Team weiter nach oben und steht derzeit auf einem guten 4. Tabellenplatz. In unserer Serie „Drei Fragen an...“ verrät Coach Eick Gerken wie zufrieden er nach dem Schlusspfiff war, wie wir uns die Stimmung auf der Rückfahrt vorstellen können und über seine Rolle als Spielertrainer.

1. Am Sonntag konntet ihr einen überzeugenden 9:0-Erfolg beim TuS Elsdorf verbuchen und klettert in der Tabelle weiter nach oben. Wie zufrieden bist du nach so einem Sieg?

Ich freue mich über jeden Sieg. In erster Linie bin ich also immer zufrieden, wenn wir gewinnen. Am Ende des Tages geht es im Fußball ja genau darum, jedes Spiel bestmöglich zu gewinnen, egal wie. Sollten wir dann aber zusätzlich auch noch eine spielerisch überzeugende Leistung abliefern, freut es mich als Trainer umso mehr.

2. Für das Auswärtsspiel in Elsdorf hattet ihr einen Reisebus eingesetzt. Wie können wir uns die Stimmung auf der Rückfahrt, wenn der Montag ein Feiertag ist, vorstellen?

Die Stimmung war nach so einem Sieg natürlich hervorragend. Musik, einige Kaltgetränke und glücklich und zufriedene Spieler und Fans. Allgemein ist die Unterstützung der Byhusener Anhänger außergewöhnlich. Selbst bei einer solch kurzen Fahrt war der Bus voll. Zusätzlich haben sich noch einige mit ihrem eigenen PKW auf den Weg gemacht. Die Stimmung hätte also nicht besser sein können. Nach der Fahrt wurde die Feier am Sportplatz in Byhusen zusammen mit den Fans fortgesetzt.