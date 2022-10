Drei Fragen an...Ali Kara "...besonders war die Mannschaftsleistung!"

Der FC Rüspel/Weertzen hat das Topspiel, in der 1. Kreisklasse Süd, gegen die SG Westerholz/Hetzwege 1:0 gewonnen. Durch diesen Sieg springt der FC auf den 1. Tabellenplatz. Ali Kara gelang der goldene Treffer und damit avancierte er zum Matchwinner. In unserer Serie „Drei Fragen an...“ spricht er mit uns über seinen wichtigen Treffer, was er seiner Mannschaft zutraut und den Trainerwechsel vor der Saison.

1. Am Wochenende feierte der FC durch deinen wichtigen Treffer den Sieg und die Tabellenführung. Hat dieses Tor eine besondere Bedeutung für dich? Besonders war dieses Tor für mich nicht. Besonders war die Mannschaftsleistung meiner Meinung nach. Wir sind energisch in die Zweikämpfe gegangen und haben uns ständig gepusht. Das Spiel hätte aber auch 1:1 ausgehen können. Unsere Defensive war gestern ausschlaggebender als mein Treffer. 2. Deine Mannschaft steht derzeit auf dem Spitzenplatz. Was ist aus deiner Sicht diese Saison möglich und wo werdet ihr am Ende stehen? Wir wollen so lange es geht oben bleiben. Das will glaube ich jeder Verein. Wo wir am Ende stehen werden hängt von unsere Disziplin ab. Trainingsbeteiligung, Teamgeist aber auch individuelle Spieler sind wichtig für ein gutes Ergebnis am Ende der Saison.