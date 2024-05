Drei Fragen an... Jana Drechsel

Apensens Stürmerin Jana Drechsel spielt eine herausragende Saison. Mit 32 Toren in nur 15 Spielen trägt sie ihren Teil dazu bei, dass die Frauen des TSV Apensen aktuell die Tabelle der Bezirksliga Lüneburg West anführen. In unserem Format "Drei Fragen an..." sprachen wir mit der jungen Angreiferin darüber, warum sie in dieser Saison so durchgestartet ist und was sie bis zum Ende der Saison noch alles erreichen möchte. Natürlich war auch die mögliche Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga ein Thema.