Drei Fragen an Jan Harder Spielausschussvorsitzender des FC Starkenburgia Heppenheim Fazit nach zwei Spielen zum Vergessen +++ Lage des Traditionsvereins

Heppenheim. Absteiger FC Starkenburgia Heppenheim hat sich in der Fußball-A-Liga eigentlich gut akklimatisiert und mischte an der Tabellenspitze mit. Dann kamen binnen vier Tagen zwei Spiele zum Vergessen. Spielausschussvorsitzender Jan Harder äußert sich zur Lage des Traditionsvereins.

1:6 am Donnerstag beim Letzten SG Nordheim-Wattenheim, 1:7 am Sonntag beim Vierten SG Reichenbach – was war los beim FC Starkenburgia?

Steht die Starkenburgia trotz der jüngsten Ergebnisse zu Recht da oben?

In den acht Spielen zuvor hatten wir es verdient, im vorderen Tabellendrittel angesiedelt zu sein. Wenn die Mannschaft das abruft, was sie kann, dann haben wir definitiv vorne etwas zu suchen. Jetzt haben wir eine Delle, müssen weitermachen und dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Die Mannschaft sieht das auch so. Vor dem Nordheim-Spiel stellten Punkt- und Tabellenkonstellation ein durchaus positives Polster dar. Jetzt sieht es so aus, dass wir mit Lichtgeschwindigkeit auf Platz neun abrutschen können. Unser Ziel bleibt, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Da sind wir bislang im Soll.

Das Interview führte Markus Karrasch.