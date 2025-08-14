Drei Fragen an... Calvin Lange

Es war das 4:0 für den FC Land Wursten beim Auswärtsspiel gegen den FC Wanna-Lüdingworth und das zweite Tor für Calvin Lange an diesem Tag. Sein erster Treffer war schon sehenswert, doch mit dem zweiten Treffer setzte er noch einen drauf. Per Seitfallzieher setzte er die Kugel traumhaft schön ins Tor. Mit FuPa sprach der Torschütze üner sein Traumtor und verrät die Unterschiede zwischen Kreisklasse und Kreisliga.
Dein Tor gegen Wanna-Lüdingworth wurde gefilmt und ging viral. Erklär uns doch mal aus deiner Sicht wie das Tor fiel und was nach dem Spiel für Reaktionen kamen?
Ich muss ehrlich sagen, dass mir in dem Moment gar nicht bewusst war, was ich da eigentlich für ein Tor geschossen habe. Mein erster Gedanke ging sofort an unseren Betreuer „Hasi“, der vor dem Spiel zu mir meinte: „Heute schießt du zwei Tore.“ Nach dem Abpfiff kamen natürlich alle zu mir und sagten, was für ein Wahnsinnstor das gewesen sei – und dass es sogar auf Video ist und unbedingt in die Sportschau müsse. Da musste ich mich selbst erstmal davon überzeugen und das Video anschauen.
Alle Videohighlights des Spiels: Klick
War es das schönste Tor deiner bisherigen Karriere?
Ein paar schöne Treffer waren in meiner Karriere schon dabei und ich fand sogar mein erstes Tor in diesem Spiel richtig stark. Aber klar – so ein Ding gelingt einem nicht alle Tage. Ich denke, das wird für immer mein schönstes Tor bleiben.
In der 1. Kreisklasse warst du zuletzt vor dem Tor immer sehr erfolgreich und hast zweistellig getroffen. Mit dem FC Land Wursten hast du bereits zwei Jahre in der Kreisliga gespielt. Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen der 1. Kreisklasse und der Kreisliga?
In der Kreisliga ist das Tempo insgesamt höher, die Gegner sind taktisch besser eingestellt und Fehler werden schneller bestraft. Körperlich geht’s auch etwas mehr zur Sache, und man muss einfach konstanter auf hohem Niveau spielen, um Punkte zu holen. In der 1. Kreisklasse hat man manchmal noch etwas mehr Zeit am Ball – in der Kreisliga muss man oft schon die nächste Aktion im Kopf haben, bevor man den Ball überhaupt bekommt.