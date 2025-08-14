Drei Fragen an... Calvin Lange

– Foto: Philip Käckenmester

Es war das 4:0 für den FC Land Wursten beim Auswärtsspiel gegen den FC Wanna-Lüdingworth und das zweite Tor für Calvin Lange an diesem Tag. Sein erster Treffer war schon sehenswert, doch mit dem zweiten Treffer setzte er noch einen drauf. Per Seitfallzieher setzte er die Kugel traumhaft schön ins Tor. Mit FuPa sprach der Torschütze üner sein Traumtor und verrät die Unterschiede zwischen Kreisklasse und Kreisliga.

Dein Tor gegen Wanna-Lüdingworth wurde gefilmt und ging viral. Erklär uns doch mal aus deiner Sicht wie das Tor fiel und was nach dem Spiel für Reaktionen kamen? Ich muss ehrlich sagen, dass mir in dem Moment gar nicht bewusst war, was ich da eigentlich für ein Tor geschossen habe. Mein erster Gedanke ging sofort an unseren Betreuer „Hasi“, der vor dem Spiel zu mir meinte: „Heute schießt du zwei Tore.“ Nach dem Abpfiff kamen natürlich alle zu mir und sagten, was für ein Wahnsinnstor das gewesen sei – und dass es sogar auf Video ist und unbedingt in die Sportschau müsse. Da musste ich mich selbst erstmal davon überzeugen und das Video anschauen.

Alle Videohighlights des Spiels: Klick War es das schönste Tor deiner bisherigen Karriere?