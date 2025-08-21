 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Drei Flutlichtduelle in der Oberliga, brisante Partie in Neckarsulm

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Der vierte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg verspricht Spannung auf allen Plätzen. Spitzenreiter VfR Aalen trifft auswärts auf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, die bisher ohne Punktgewinn dastehen, während Verfolger TSV Essingen beim ambitionierten Aufsteiger Türkspor Neckarsulm antreten muss. Interessant dürfte auch das Match zwischen dem FV Ravensburg und dem FSV Hollenbach werden. Wie wird dieses Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Morgen, 18:30 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
18:30

Der FC Denzlingen empfängt den Aufsteiger Karlsruher SC II. Denzlingen rangiert aktuell auf Platz 10, die Gäste stehen auf dem 15. Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsränge nicht zu verlieren.

Morgen, 18:30 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
18:30live

In einem Lokalduell trifft Normannia Gmünd (Platz 7) auf den 1. Göppinger SV (Platz 8). Beide Teams sind punktgleich und streben einen Erfolg an, um im Mittelfeld Boden gutzumachen.

Morgen, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
19:00live

Tabellenkellerkind FC Nöttingen empfängt den starken VfR Mannheim, der als Tabellenvierter anreist. Die Mannheimer werden als Favorit in die Partie gehen und ihre Serie weiter ausbauen wollen.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:00live

Der 1. CfR Pforzheim empfängt den FC 08 Villingen. Pforzheim liegt auf Rang 3 und hat mit nur einem Gegentor die geteilt beste Defensive der Liga. Villingen benötigt dringend Punkte, um die Abstiegszone zu verlassen.

Sa., 23.08.2025, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
14:30

Der SV Oberachern trifft auf den SSV Reutlingen. Oberachern will seine Serie ausbauen und im oberen Drittel bleiben, Reutlingen strebt gegen einen stärkeren Gegner den ersten Saisonsieg an.

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
15:00live

Die TSG Backnang empfängt den Aufsteiger Türkischer SV Singen. Während Backnang im Mittelfeld steht, wartet Singen noch auf den ersten Punktgewinn und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
15:30

Rang 13 trifft auf Rang 12: FV Ravensburg empfängt den FSV Hollenbach. Beide Teams stehen nach drei Spielen bei nur einem Sieg und wollen sich in der Tabelle stabilisieren.

Wie wird dieses Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
15:30live

Der VfR Aalen reist zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Die Gäste sind Spitzenreiter mit perfekter Bilanz, die Gastgeber stehen auf dem drittletzten Tabellenplatz und benötigen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Sa., 23.08.2025, 17:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
17:00

Türkspor Neckarsulm empfängt den TSV Essingen. Neckarsulm hat als Aufsteiger bislang eine starke Saison und will den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Essingen kommt als Tabellenzweiter und will den Druck auf Spitzenreiter Aalen aufrechterhalten.

Aufrufe: 021.8.2025, 11:00 Uhr
Timo BabicAutor