Drei Flutlichtduelle in der Oberliga, brisante Partie in Neckarsulm

Der vierte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg verspricht Spannung auf allen Plätzen. Spitzenreiter VfR Aalen trifft auswärts auf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, die bisher ohne Punktgewinn dastehen, während Verfolger TSV Essingen beim ambitionierten Aufsteiger Türkspor Neckarsulm antreten muss. Interessant dürfte auch das Match zwischen dem FV Ravensburg und dem FSV Hollenbach werden. Wie wird dieses Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
---
Der FC Denzlingen empfängt den Aufsteiger Karlsruher SC II. Denzlingen rangiert aktuell auf Platz 10, die Gäste stehen auf dem 15. Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsränge nicht zu verlieren.
---
In einem Lokalduell trifft Normannia Gmünd (Platz 7) auf den 1. Göppinger SV (Platz 8). Beide Teams sind punktgleich und streben einen Erfolg an, um im Mittelfeld Boden gutzumachen.
---
Tabellenkellerkind FC Nöttingen empfängt den starken VfR Mannheim, der als Tabellenvierter anreist. Die Mannheimer werden als Favorit in die Partie gehen und ihre Serie weiter ausbauen wollen.
---
Der 1. CfR Pforzheim empfängt den FC 08 Villingen. Pforzheim liegt auf Rang 3 und hat mit nur einem Gegentor die geteilt beste Defensive der Liga. Villingen benötigt dringend Punkte, um die Abstiegszone zu verlassen.
---
Der SV Oberachern trifft auf den SSV Reutlingen. Oberachern will seine Serie ausbauen und im oberen Drittel bleiben, Reutlingen strebt gegen einen stärkeren Gegner den ersten Saisonsieg an.
---
Die TSG Backnang empfängt den Aufsteiger Türkischer SV Singen. Während Backnang im Mittelfeld steht, wartet Singen noch auf den ersten Punktgewinn und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.
---
Rang 13 trifft auf Rang 12: FV Ravensburg empfängt den FSV Hollenbach. Beide Teams stehen nach drei Spielen bei nur einem Sieg und wollen sich in der Tabelle stabilisieren.
Wie wird dieses Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
---
Der VfR Aalen reist zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Die Gäste sind Spitzenreiter mit perfekter Bilanz, die Gastgeber stehen auf dem drittletzten Tabellenplatz und benötigen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.
---
Türkspor Neckarsulm empfängt den TSV Essingen. Neckarsulm hat als Aufsteiger bislang eine starke Saison und will den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Essingen kommt als Tabellenzweiter und will den Druck auf Spitzenreiter Aalen aufrechterhalten.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________