Paul Götz (links) und die SF Ursulapoppenricht freuen sich über den wichtigen zweiten Saisonsieg. – Foto: Rudi Stauber/Archiv

Drei Feldverweise: Upo und Hahnbach mit klaren Heimsiegen Bezirksliga Nord, der Freitag: Inter Amberg und Chambtal dezimieren sich selbst und gehen auswärts leer aus Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord SG Chambtal Ursulapoppen SV Hahnbach Inter Amberg

Zwei glattrote und eine gelbrote Karte, das ist die unrühmliche Bilanz der zwei Freitagsspiele in der Bezirksliga Nord. Auf beiden Plätzen dezimierte sich die Gastmannschaft. Und stand am Ende mit leeren Händen da. Aufsteiger SF Ursulapoppenricht legte den personell arg geschwächten SV Inter Bergsteig Amberg mit 3:0 aufs Kreuz, feierte den wichtigen zweiten Saisonsieg. Parallel wurde der SV Hahnbach seiner Favoritenrolle gerecht. Beim 4:1-Heimerfolg gegen die SG Chambtal spielten dem SVH zwei frühe Platzverweise an den Gegner in die Karte. Damit verteidigen Stiegler, Semmler & Co. die Tabellenführung.



Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Aufgrund der angespannten personellen Situationen wollten wir uns in diesem Spiel einfach teuer verkaufen. Das ist uns sehr gut gelungen. Knackpunkt im Spiel war die Rote Karte, die in meinen Augen ein bisschen zu hart war. Dennoch haben wir es relativ gut gemacht und es durch viel Laufarbeit gut wegverteidigt. Der Gegner hat auch aus Überzahl nicht unbedingt viel gemacht. Nach einem Freistoß bekamen wir das 0:1, was ein Stück weit ein 'Neckbreaker' für uns war. Wir selbst hätten bei einer Standardsituation auf 1:1 stellen können. Nach dem 2:0 haben wir nicht aufgesteckt, mit dem 3:0 nach einem Konter war die Messe jedoch gelesen. Nichtsdestotrotz kann ich der Mannschaft in der heutigen Konstellation keinen Vorwurf machen. Es war ein ordentliches Spiel für uns, wenngleich wir ein gewisses Matchglück gebraucht hätte, um heute etwas Zählbares mitzunehmen.“









Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Wir wollten eine Reaktion zeigen, was wir geschafft haben. Das Spiel war nach einer halben Stunde entschieden. Beide Feldverweise an den Gegner waren absolut berechtigt. Der Gegner hat eine Härte mitgebracht, die absolut drüber war. In der Folge hätten wir es noch deutlich besser ausspielen können und das Ergebnis noch weiter in die Höhe schrauben können. Nichtsdestotrotz sind wir zufrieden, Ziel erfüllt.“



Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Glückwunsch an den SV Hahnbach zum Sieg. Spielstarke und temporeiche Hahnbacher haben es uns von Beginn an schwer gemacht. Wir waren immer den ein oder anderen Schritt zu spät, waren nicht richtig im Spiel. Relativ früh sahen wir Gelbrot und Rot. Das waren definitiv harte Entscheidungen für uns, vielleicht hätte auch eine Zehnminuten-Strafe gereicht. Nichtsdestotrotz möchte ich nichts schönreden. Für uns war es dann natürlich schwierig, mit zwei Mann in Unterzahl gegen so eine starke Mannschaft zu spielen. Zur Halbzeit lagen wir 3:0 zurück. In der zweiten Halbzeit wollten wir uns so gut wie möglich aus der Affäre ziehen, was uns gelungen ist. Positiv war der Zusammenhalt, dass wir nach der Pause nicht zusammenbrachen. Aus den Fehlern der ersten Halbzeit müssen wir lernen; dies müssen wir uns ganz klar auf die eigene Fahne schreiben.“