Drei Feldverweise: Raindorf muss die Spitze räumen

Derby-Jubel am Wasserwerk: Die U23 der SpVgg SV Weiden ließ gegen Schirmitz keine Zweifel aufkommen. – Foto: Verein

25, 24, 23, 22, 21 und zweimal 20 – so lauten in der Bezirksliga Nord die Punktzahlen der Top-7 vor den zwei Sonntagsspielen. Spannender geht es kaum. Neuer Spitzenreiter ist der FC Amberg, der bereits am Freitag vorgelegt hatte. Tags darauf quittierte der FC Raindorf gegen die SpVgg Vohenstrauß eine 0:2-Heimniederlage und muss den Platz an der Sonne räumen. Michael Busch hatte die Schuster-Elf mit einem frühen Doppelpack in Front geschossen. Im zweiten Durchgang dezimierte sich Raindorf mit zwei gelbroten und einer glattroten Karte bis auf sieben Feldspieler.



Zurück in der Erfolgsspur ist die SpVgg SV Weiden II, die gegen Tabellenschlusslicht SpVgg Schirmitz einen überzeugenden 6:1-Derbysieg einfuhr. Außerdem erfolgreich waren der Rangdritte SV Hahnbach (4:1 bei Inter Amberg), der FC Weiden-Ost (4:0 gegen Tännesberg) und die SpVgg Pfreimd (4:3 gegen Arnschwang). Die Trainerstimmen.



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der wir durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung gingen, konnten wir mit dem Spielstand zufrieden in die Halbzeit gehen. Nach der Halbzeit konnten wir schnell nachlegen. Leider bekamen wir in dieser Phase den Anschlusstreffer. Nach dem 4:1 verpassten wir es nachzulegen und schalteten einen Gang zurück. Durch zwei Standards konnte der Gegner nochmal verkürzen und es wurde nochmal spannend. Unterm Strich aber ein verdienter Kirwasieg! Glückwunsch an meine Mannschaft.“









Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Ein sehr guter Auftritt von uns. Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt, hätten vielleicht noch ein, zwei Tore mehr machen können. Das bringt Selbstvertrauen. Wir haben auch die letzten Wochen, als viel auf uns herein geprasselt ist, immer an uns und unserer Spielidee festgehalten. Vor allem sind wir nochmal mehr zusammengewachsen.“









Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Eine hochverdiente Niederlage unsererseits. Wir sind zu keiner Phase so richtig ins Spiel gekommen, haben es dem Gegner sehr einfach gemacht – obgleich der Gegner schon auch ein gutes Spiel mit dem Ball sowie eine gute Bewegung geliefert hat. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben in der Offensive wenig zusammengespielt. Für uns gilt es, Mund abputzen und nächste Woche sauber trainieren.“









Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Wir sind mit Mut nach Raindorf gefahren und haben uns vorgenommen, die Stärken Raindorfs zu eliminieren. Es ist uns gelungen, ihre hervorragenden Einzelspieler erstmal aus dem Spiel zu bekommen. Dazu kam dieses Mal eine sehr gute Defensivleistung der gesamten Mannschaft. Vor allem die Innenverteidiger und unser Keeper haben ihre Sache sehr gut gemacht. Auch in Unterzahl blieben wir sehr vorsichtig, weil Raindorf auch da die Qualität hat, den Gegner schnell zu bestrafen. Da haben wir bestanden. Einzig haben wir es verpasst, vorzeitig auf 3:0 oder 4:0 zu stellen. Die Möglichkeiten dazu hatten wir. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg, über den wir wahnsinnig froh sind.“





