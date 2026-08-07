Drei FCM-Junioren und ein Ex-Man-City-Talent für Germania Halberstadt

Mit Innenverteidiger Max Kleinschmidt (19), Flügelspieler Titus Leye (18) und Angreifer Max Adrian (19) sind im Sommer gleich drei Talente von der A-Junioren des 1. FC Magdeburg ins Friedensstadion gewechselt. Alle drei konnten in den Testspielen bereits auf sich aufmerksam machen. Insbesondere Max Adrian: Der 19-Jährige, der für die FCM-Junioren im Frühjahr zehn Treffer in der DFB-Nachwuchsliga erzielen konnte, schnürte unter anderem einen Dreierpack beim 6:1-Erfolg über den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Zu den Spielerprofilen:

>> Max Kleinschmidt

>> Titus Leye

>> Max Adrian

Neu in Halberstadt ist auch Pascal Kpohomouh. Der 24-Jährige bringt eine sehr interessante Vita mit (zurück) nach Sachsen-Anhalt. Ausgebildet wurde der Abwehrspieler in englischen Top-Akademien. Der Sprung in den Profibereich gelang allerdings trotz diverser Einsätze in der U18 Premiere League sowie in der Premier League 2 nicht. Zum Spielerprofil:

>> Pascal Kpohomouh

Im Januar 2025 hatte sich das frühere Talent von Manchester City dem Landesklasse-Vertreter SV Braunsbedra angeschlossen. Ein halbes Jahr später wechselte Kpohomouh zum bayrischen Bezirksligisten FC Töging. Nun läuft der ehemalige englische Junioren-Nationalspieler für Germania Halberstadt in der Oberliga auf.

Bei der erfolgreichen Generalprobe mit dem 3:2-Sieg bei Hertha 03 Zehlendorf stand Kpohomouh in der Startelf. Auch am Freitagabend könnte der Engländer in der Anfangsformation stehen. Dann geht es im Derby gegen den FC Einheit Wernigerode um die ersten Zähler. In der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird das Harz-Derby im Livestream übertragen.