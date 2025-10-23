Drei FCD-Urgesteine in der Kreisliga: „Gibt keinen Druck“

Der 42-Jährige mit japanischen Wurzeln lässt sich bereitwillig als „Deisenhofner Urgestein“ bezeichnen: „Ich bin hier aufgewachsen, habe als Torwart gespielt und bin seit zehn Jahren Trainer der Dritten“, betont er die enge Verbindung mit dem FCD. Quasi zum Jubiläum als Coach hat er die Mannschaft und sich selbst mit dem Aufstieg in die Kreisliga belohnt: „Das war mein Ziel. Der Aufstieg wäre schon in den letzten drei Jahren möglich gewesen.“

Eine dritte Mannschaft in der Kreisliga können nicht viele Fußballvereine vorweisen. Im Münchner Raum gibt es neben dem TSV 1860 München nur einen: den FC Deisenhofen. Zu verdanken haben die Blauhemden dies ihrer nachhaltig auf eigenen Nachwuchs ausgerichteten Vereinsarbeit, einem ausgeprägten inneren Zusammenhalt und natürlich Dai Tatai.

Allerdings hat die Ligazugehörigkeit beim FCD III nicht die allerhöchste Priorität, auch das versichert Tatai: „Wir haben in Deisenhofen neben den zwei Leistungssportmannschaften zwei Breitensportmannschaften. Die sind da, damit Spieler, die aus der eigenen Jugend kommen und die in Deisenhofen wohnen, hier spielen können.“ Zwar kommt es durchaus vor, dass auch mal Kicker aus dem U23-Kader bei der Dritten aushelfen. „Aber das müssen die Spieler selber wollen. Wir machen das nicht, um die Mannschaft zu stärken, damit sie den Klassenerhalt schafft. Sportlich ist es eigentlich egal, ob wir in der Kreisliga oder in der Kreisklasse spielen. Wir haben keinen Leistungsdruck“, sagt Tatai.

Trotzdem sei natürlich der Ligaverbleib das Ziel. Und da sieht es nach den jüngsten beiden Partien gut aus: Gegen die FT Jahn Landsberg, einen direkten Konkurrenten in den hinteren Regionen, gewann das Tatai-Team am Wochenende 4:0, am Dienstag folgte dann ein 6:2-Sieg über den Dritten SC Weßling. Zwar stehen die personell zuletzt vom Ausfall einiger Leistungsträger gebeutelten Blauhemden als Zehnter immer noch knapp vor der Abstiegszone, aber sie haben noch zwei Nachholspiele in petto.

An den jüngsten Erfolgen waren nicht nur U23-Akteure, wie Sebastian Geigenberger, Giuliano Gaub oder Oliver Lindenauer beteiligt, sondern auch zwei andere FCD-Urgesteine, die Brüder Maxi und Martin Mayer. Martin steuerte in drei Einsätzen schon vier Treffer bei, die darauf hindeuten, dass er mit 38 Jahren ein bisher bei ihm unbekanntes Faible für den Abschluss entdeckt hat: „Ich glaube, es waren vier Distanzschuss-Tore“, schmunzelt Tatai. Dass man die Mayer-Brüder nicht lange bitten muss, ist ein weiterer Beleg für das Wir-Gefühl im Verein. „Die Wertschätzung für uns ist auf jeden Fall da. Von der Ersten bis zur Vierten Mannschaft versteht man sich hier untereinander“, so Tatai.

Keinen Nachteil sieht der Coach übrigens in der Gruppeneinteilung, die seiner Mannschaft viele Gastspiele in den Landkreisen Landsberg und Fürstenfeldbruck statt im gewohnten südlichen Umland beschert. „Das sind Mannschaften, die wir nicht so kennen, da gibt es keine Konkurrenzsituation. Das empfinde ich als angenehm. Die Fahrten sind auch etwa gleich lang“, sagt er. Außerdem komme seiner Mannschaft der eher spielerische als kämpferische Ansatz der meisten Teams in der Zugspitz-Gruppe 1 entgegen. Denn auch für die Dritte, so Tatai, gilt das FCD-Motto: „Wir wollen Fußball spielen lassen.“ Und mit schönem Fußball, aber auch dem Klassenerhalt, will sich der Trainer am Saisonende von der Bank verabschieden: „Dann wird es mal Zeit, dass es jemand anderes macht.“