Drei Endspiele im Livestream – Der große Finaltag der Fußballerinnen

Am Maifeiertag richten sich im Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die Blicke gespannt nach Wolfen. Beim Finaltag der Frauen im Jahnstadion stehen die Fußballerinnen im besonderen Fokus: Bei den U17-Juniorinnen, den Kleinfeld-Frauen und den Großfeld-Frauen werden die Titelträgerinnen gesucht - und alle Partien werden im Livestream übertragen.
Den Anfang machen am Vormittag des 1. Mai die U17-Juniorinnen. Um 10 Uhr fordert Germania Wernigerode den Halleschen FC heraus. „Nach der Niederlage im Finale des letzten Jahres wollen wir in diesem Jahr den Pokal unbedingt an die Saale holen“, sagt HFC-Coach Jörg Rackwitz auf den Kanälen des FSA. Man wolle „mutig auftreten, Stärken zeigen und defensiv klug agieren“, so Rackwitz weiter.
Während die HFC-Talente mit einem 19:0 über den SSV Besiegdas Magdeburg furios ins Finale eingezogen waren, setzten sich die Finalgegnerinnen aus dem Harz in der Verlängerung mit 3:2 gegen den SV Blau-Weiß Zorbau durch. „Nach einem ausgeglichenen Halbfinale dieses Spiel zu gewinnen, war bereits eine großartige Leistung für uns. Entsprechend groß ist schon jetzt unser Stolz“, erklärt Germania-Trainer Sven Roth.
Im Endspiel von Wolfen werden die Germaninnen die Underdog-Rolle einnehmen. „Doch wie jeder weiß, schreibt der Pokal bekanntlich seine eigenen Gesetze. Wir werden bestens vorbereitet in das Finale gehen und alles daransetzen, für uns das bestmögliche Ergebnis zu erreichen“, so Roth weiter.
Übertragen wird das Finale der U17-Talente im automatisierten und unkommentierten Livestream auf volksstimme.de und mz.de.
Regionalklasse 4 gegen Regionalklasse 1 heißt es am Freitagmittag im zweiten Endspiel des Tages. Der FC RSK Freyburg und der Eilslebener SV feiern im direkten Duell um 13 Uhr jeweils ihre Final-Premiere.
„Dieses Finale ist der absolute Höhepunkt einer bislang sehr erfolgreichen Saison – nicht zuletzt, weil wir gute Chancen haben, unseren Titel als Staffelsieger aus der vergangenen Spielzeit zu verteidigen“, sagt Freyburg-Coach Daniel Keller gegenüber dem FSA. Für die Mannschaft und den gesamten Verein hätte der Finaleinzug „eine historische Bedeutung“, so Keller weiter: „Wir gehen ohne Druck, aber mit der nötigen Anspannung und Vorfreude in dieses Endspiel und wollen jede Minute auf dem Platz bewusst genießen.“
Genießen wollen auch die Fußballerinnen aus der Börde das Endspiel von Wolfen. „Erst einmal freuen wir uns auf eine bisher einmalige Chance, mit den Mädels um den Pokal in einem Finale kämpfen zu dürfen“, erklärt ihr Trainer Christian Jakobs. „Sowohl für unsere Damen, als auch für viele Anhänger des Vereins, die uns auf dem bisherigen Weg begleitet und unterstützt haben, kann das ein ganz besonderer Tag werden“, so Jakobs weiter.
Der Fußballverband Sachsen-Anhalt überträgt das Finale um den FSA-Kleinfeldpokal auf dem eigenen Youtube-Kanal.
Zum Highlight am Finaltag der Frauen soll um 16 Uhr der Anpfiff ertönen. Dann stehen sich die SG Union Sandersdorf und Titelverteidiger 1. FC Magdeburg im Endspiel um den Polytan-Landespokal auf dem Großfeld gegenüber. Während die Sandersdorferinnen zum ersten Mal das Finale erreichen konnten, sind die Magdeburgerinnen als neunfache Titelverteidigerinnen Stammgäste.
„Natürlich ist der FCM der klare Favorit, darüber müssen wir uns nichts vormachen. Dennoch wollen wir den positiven Schwung aus der Liga mitnehmen. Wir haben uns gut vorbereitet, und die Mädels fiebern dem Tag bereits voller Vorfreude entgegen“, berichtet Union-Trainer Robert Blöhm. Ziel sei es, „den Zuschauerinnen und Zuschauern ein spannendes Spiel zu bieten.“
Das möchten die FCM-Frauen um Trainer Nico Koch bestenfalls vermeiden. „Natürlich wissen wir, dass viele von uns erwarten, dieses Spiel zu gewinnen, und wir wollen diesem Anspruch auch gerecht werden. Gleichzeitig sind es genau solche Spiele, die ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen“, betont er. „Sandersdorf hat sich das Finale verdient, und wir begegnen ihnen mit großem Respekt. Für uns ist diese Aufgabe alles andere als selbstverständlich.“
Übertragen wird das Endspiel um den Polytan-Landespokal im exklusiven und kommentierten Livestream der Volksstimme und der Mitteldeutsche Zeitung. Für alle Zuschauer ist der Livestream kostenlos.