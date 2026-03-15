Drei eminent wichtige Punkte beim sehr glücklichen Heimerfolg gegen TS

Dass sich dann in den Schlusssekunden noch durch einen genialen Pass von Marius Bentheimer auf Philipp Leimenstoll die Chance eröffnete, alle drei Punkte auf dem Östringer Waldbuckel zu behalten, konnte das Östringer Publikum mitsamt Mannschaft kaum ihr Glück fassen.

Kurz vor Ende der Partie gegen den Gast aus Wiesental hätten alle Unterstützer des FCÖ 2 das sich anbahnende noch wohlwollende 1:1 Unentschieden unterschrieben.

Doch zurück zum chronologischen Ablauf des Geschehens:

Beim Anpfiff des Schiedsrichters Florian Rother waren die Gastgeber wieder voller Zuversicht auf ein positives Ergebnis, da bisher alle Begegnungen gegen den TSV Wiesental gewonnen werden konnten.

Und es begann auch vielversprechend, als Sydney Wystrach in der 6. Minute eine gut herausgespielte Kombination fast mit einem Torerfolg abschließen konnte, doch sein Schuss ging nur knapp am linken Pfosten vorbei.

In der 15. Minute setzte Tim Koch den auf der linken Seite freigelaufenen Leimenstoll in Szene, dessen Kopfball mit dem Hinterkopf den in der Mitte anstürmenden Marvin Hauer fand und dieser durch Freund und Feind hindurch zum 1:0 unhaltbar einschießen konnte.

Gegen Ende der ersten Hälfte hatte nicht nur Östringen, sondern auch noch Wiesental die eine oder andere Gelegenheit, das Ergebnis zu verändern, doch fehlten allen Abschlüssen die letzte Konsequenz.

Kaum waren zwei Zeigerumdrehungen in Hälfte zwei gespielt, als Maximilian Hohlwecks Abwehr vom Spielleiter als Foul gedeutet wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Metz zum 1:1 Ausgleich.

Nach dieser Aktion nahmen die Gäste förderhin das Spielgeschehen in die Hand. Die in den ersten 45 Minuten ausgeglichene Partie kippte zu Gunsten des größten Stadtteils von Waghäusel.

Die Gastgeber bekamen lange Zeit überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spielgeschehen. Von Minute zu Minute nahm der Druck auf die Hintermannschaft zu, da auch Mittelfeld und Sturm keine Entlastung mehr generieren konnten.

Gegen Ende der Begegnung wollten sich die Wiesentaler nicht mit einer Punktteilung zufriedengeben. Ihre Verteidigungskette löste sich allmählich auf, was dem unermüdlich verteidigenden Östringer Team entgegenkam. Ein gewonnener Ball und ein intelligenter Pass von Bentheimer in die offene Schnittstelle auf Leimenstoll brachte den nicht mehr erwarteten Sieg, als er den Torhüter noch umspielte und aus fast unmöglichem Winkel von links ins lange Eck den Siegtreffer zum 2:1 Enderfolg erzielte.

(R.J./E.O.)