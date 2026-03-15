 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Drei Elfmetertore bescheren dem FC Hauingen den Sieg beim SV Waldhaus

FC Schönau gewinnt wilde Neun-Tore-Partie gegen Blau-Weiß Murg

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 20:42 Uhr · 0 Leser
„Souveräne Partie abgeliefert“: Torjäger Moritz Keller (rechts) erzielte die 1:0-Führung für den FC Hauingen. | Archivfoto: Matthias Konzok
„Souveräne Partie abgeliefert“: Torjäger Moritz Keller (rechts) erzielte die 1:0-Führung für den FC Hauingen. | Archivfoto: Matthias Konzok

Verlinkte Inhalte

BZL Hochrhein

Heute, 13:30 Uhr
SV Waldhaus
SV WaldhausWaldhaus
FC Hauingen
FC HauingenHauingen
0
3
Abpfiff
Der FC Hauingen gewinnt das Kellerduell beim SV Waldhaus mit 3:0 und macht in der Tabelle drei Plätze gut. Kurios: Alle drei Treffer der Gäste fallen vom Elfmeterpunkt. Zum Spielbericht: Drei Elfmetertore bescheren dem FC Hauingen den wichtigen Sieg beim SV Waldhaus (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Moritz Keller (34./FE), 0:2 A. Vogt (48./FE), 0:3 Starke (62./FE).

Heute, 14:30 Uhr
SG Mettingen/Krenkingen
SG Mettingen/KrenkingenSG Mettingen/Krenkingen
SG Weilheim / Gurtweil
SG Weilheim / GurtweilSG Weilheim
5
0
Abpfiff
Die SG Mettingen/Krenkingen bleibt Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten auf den Fersen, hatte gegen den Aufsteiger Weilheim-Gurtweil überhaupt keine Probleme und feierte einen souveränen 5:0-Heimsieg. Es war im achten Saisonspiel auf eigenem Platz der siebte Erfolg. Die Gäste lagen bereits beim Pausenpfiff mit zwei Toren im Hintertreffen und konnten auch nach dem Seitenwechsel keine Akzente mehr setzen. Somit bleibt die Mannschaft von Trainer Oliver Neff, der ligaunabhängig bei Gurtweil-Weilheim verlängert hat, in der Abstiegszone hängen.

Tore: 1:0 M. Erne (20./FE), 2:0 J. Bächle (45.+1), 3:0, 4:0 beide Mao (77., 87./FE), 5:0 M. Erne (89.).

Zum kompletten Spieltagsbericht: FC Schönau gewinnt wilde Neun-Tore-Partie gegen Blau-Weiß Murg (BZ-Plus)