Drei Elfmetertore bescheren dem FC Hauingen den Sieg beim SV Waldhaus

„Souveräne Partie abgeliefert“: Torjäger Moritz Keller (rechts) erzielte die 1:0-Führung für den FC Hauingen. | Archivfoto: Matthias Konzok

Der FC Hauingen gewinnt das Kellerduell beim SV Waldhaus mit 3:0 und macht in der Tabelle drei Plätze gut. Kurios: Alle drei Treffer der Gäste fallen vom Elfmeterpunkt. Zum Spielbericht: Drei Elfmetertore bescheren dem FC Hauingen den wichtigen Sieg beim SV Waldhaus (BZ-Plus) Tore: 0:1 Moritz Keller (34./FE), 0:2 A. Vogt (48./FE), 0:3 Starke (62./FE).

Die SG Mettingen/Krenkingen bleibt Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten auf den Fersen, hatte gegen den Aufsteiger Weilheim-Gurtweil überhaupt keine Probleme und feierte einen souveränen 5:0-Heimsieg. Es war im achten Saisonspiel auf eigenem Platz der siebte Erfolg. Die Gäste lagen bereits beim Pausenpfiff mit zwei Toren im Hintertreffen und konnten auch nach dem Seitenwechsel keine Akzente mehr setzen. Somit bleibt die Mannschaft von Trainer Oliver Neff, der ligaunabhängig bei Gurtweil-Weilheim verlängert hat, in der Abstiegszone hängen.