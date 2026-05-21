Drei Elfmeter und eine Rote Karte: Scharmbeck gewinnt Keller-Krimi

Die SG ging mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung und legte nach einem Abstauber von Torben Riemer vor (34.). Nach dem Seitenwechsel stand SPA-Torhüter Brian Mehm im Mittelpunkt, der einen Strafstoß von Vorwochen-Doppelpacker Max Börner parierte (50.). Nur vier Zeigerumdrehungen später bekamen die Turner die nächste Möglichkeit vom Punkt, die Mika Schönke dieses Mal mit dem Ausgleich verwertete (54.).

Scharmbeck ließ sich von diesem Rückschlag aber nicht aus der Bahn werfen und schlug schnell durch Dennis Kuchenbecker zurück (59.). In der Schlussphase handelte sich Lüneburgs Tjark Jacobsen für eine Tätlichkeit eine Rote Karte ein (84.), kurz darauf erhöhte Markus Debey für die Hausherren (85.). Treubund bekam auf der anderen Seite einen weiteren Strafstoß zugesprochen, den Schönke für spannende Schlussminuten verwandelte (88.).

Weil der Aufsteiger den knappen Vorsprung aber ins Ziel transportierte, überholt Scharmbeck den direkten Konkurrenten und springt auf den elften Platz. Die Salzstädter bleiben selbst über dem Strich, unter den nun der TSV Etelsen gerutscht ist. Durch den Klassenerhalt des FC Verden 04 in der Oberliga kalkulieren die Teams ohnehin nur mit drei Absteigern. Dadurch hat Scharmbeck im Heimspiel gegen den Drittletzten FC Heidetal (31.5.) den Matchball um den vorzeitigen Ligaverbleib in der eigenen Hand.