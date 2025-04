Drei Elfmeter: Garmisch-Partenkirchen schießt Bruckmühl in die Bezirksliga

Aus dem Spiel heraus betreibt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen Chancenwucher. Doch drei Elfmeter schießen den SV Bruckmühl in die Bezirksliga.

Alles andere als alltäglich ist der 3:0-Erfolg des 1. FC Garmisch-Partenkirchen über den SV Bruckmühl zustande gekommen. Erst betreiben die Gastgeber einen enormen Chancenwucher, ehe sie durch drei Strafstoßtreffer auf Rang fünf in der Landesliga Südost klettern.

Natürlich lag es mitunter an der Aufstellung, dass der FC zum zehnten Heimsieg kam und damit weiter das zweitbeste Heimteam stellt. Ist das Gros der Stammspieler verfügbar, wird es für den jeweiligen Gegner schwer. „Alles im grünen Bereich“, kommentierte Stefan Schwinghammer die Reaktion auf die 0:5-Pleite in Karlsfeld. Seine Fußballer haben „ein ganz anderes Gesicht“ gezeigt, hielt der Coach fest. Eines verdutzte den 60-Jährigen aber doch. Seine Mannen dominierten einen im ersten Abschnitt komplett harmlosen Opponenten nach Belieben, nur der Ball wollte einfach nicht rein.

Ganz gleich ob Moritz Müller (Latte), Jakob Jörg (über das leere Tor) oder Jonas Poniewaz, das Ergebnis blieb dasselbe. „Wenn wir unsere 1000-prozentigen Chancen reinmachen, schießen wir fünf Tore mehr“, versichert Schwinghammer. „Aber wir brauchen zwei Elfer“, feixte er.

Wird Müller gefoult, tritt Poniewaz an – und umgekehrt

Freilich ist nichts ehrenrühriges dabei, eine Begegnung durch ruhende Bälle zu entscheiden. Der FC aber hätte es weit einfacher haben können. Die Führung war dennoch hochverdient. Müller setzte nach seinem Hochkaräter nach, eroberte den Ball zurück, dann kam die unlautere Aktion vom Gegenspieler. Beim Vollzug blieb es bei der bewährten Absprache. Wird Müller gefoult, tritt Poniewaz an – und umgekehrt.

Poniewaz traf zweimal sicher ins Schwarze, das ganze binnen vier Minuten nahe des Pausenpfiffs. Auch vor dem zweiten Strafstoß schob sich ein Abwehrbein in die Bewegung des ballführenden Akteurs. „Beide Elfer waren berechtigt“, stellte Schwinghammer auch ob der ausbleibenden Reklamationen von Bruckmühler Seite klar.

Der Elf von Mike Probst wurde mit zunehmender Spieldauer und dem verfestigten Rückstand immer mehr bewusst, dass der Abstieg in die Bezirksliga Ost nunmehr auch rechnerisch nicht mehr zu verhindern war. Eine kleine Druckphase zu Beginn des zweiten Durchgangs mit einem Schuss aus spitzem Winkel war als letzter Versuch eines Aufbäumens zu deuten. In der Folgezeit aber keimte die Unzufriedenheit in Reihen der streitlustiger werdenden Gäste. Dem FC konnten derlei Nebengeräusche freilich egal sein. Sie spulten die Partie locker runter.

Zunächst verpasste Maximilian Heringer noch das überfällige 3:0, doch bügelte seinen Lapsus – entgegen der Rangfolge – mit dem dritten Foulelfmeter der Partie aus. Nico Bierling war von SV-Tormann Manuel Aigner gefällt worden, Heringer strafte es mit beachtlicher Präzision. Kommenden Samstag geht es dann ebenfalls zu Hause gegen den FC Schwabing. Die Elfmeterschützen des FC stehen bereit.