Drei Elfmeter – Bayern-Frauen beenden Jahr mit Sieg

Die Double-Gewinnerinnen des FC Bayern haben sich in der Bundesliga den perfekten Jahresabschluss gesichert und beenden das Jahr 2025 ohne eine Liga-Niederlage. Im ersten Rückrundenspiel der Saison setzte sich das Team von Trainer José Barcala auch dank drei Elfmetern mit 3:0 (1:0) bei Bayer Leverkusen durch und überwintert mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz eins.

Fünf Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League brachte Nationalspielerin Franziska Kett ihre Mannschaft auf die Siegerstraße (16.), Momoko Tanikawa und Georgia Stanway sorgten mit den Strafstößen Nummer zwei (75., Foulelfmeter) und drei (86., Handelfmeter) des Tages für die Entscheidung. Zuvor war Pernille Harder noch vom Punkt an Bayer-Keeperin Friederike Repohl (25.) gescheitert.

Damit beenden die Münchenerinnen eine nahezu perfekte erste Saisonhälfte mit 13 Siegen aus 14 Bundesligapartien. Lediglich gegen Carl Zeiss Jena setzte es für den Double-Sieger am dritten Spieltag ein torloses Unentschieden - es bleibt das einzige Ligaduell im Kalenderjahr 2025, in dem die Bayern Punkte abgegeben haben.

Die gesamte Mannschaft habe „sehr viel Respekt vor Leverkusen“, sagte Barcala im Vorfeld über den Gegner, gegen den es trotz des Erfolges zum Saisonstart (2:0) „kompliziert“ gewesen sei. Ohne die erkrankten Stammspielerinnen Giulia Gwinn und Kapitänin Glodis Viggosdottir brauchte der Herbstmeister gegen engagierte Leverkusenerinnen jedoch einige Zeit, um in das Spiel zu kommen. Beinahe aus dem Nichts sorgte Kett für die frühe Führung. In der Folge verpassten die Münchnerinnen gegen starke Gastgeberinnen jedoch immer wieder das zweite Tor, unter anderem vom Punkt. Zwei umstrittene Elfmeter sorgten dann für die Entscheidung.