Drei Eigengewächse, ein Zugang und zwei Verstärkungen

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vom Nachwuchs hoch in die Erste

Zum Trainingsauftakt am 17. Juli 2025 stoßen drei Eigengewächse aus unserer A-Jugend fest in den Männerbereich der BSG Stahl Brandenburg.

Mit dabei sind Torwart Martin Titze, Defensivspieler Malte Weise und Offensivallrounder Meo Prüfer.

Alle drei kennen das Umfeld der ersten Mannschaft bereits sehr gut. Martin Titze trainierte in der vergangenen Saison regelmäßig bei den Männern mit und konnte sich dort frühzeitig an das höhere Tempo und die Abläufe gewöhnen. Auch Malte Weise sammelte bereits wichtige Spielpraxis. Er stand in der Rückrunde unter anderem bei den Auswärtsspielen in Neustadt und Templin im Kader und konnte dort sogar einen Scorerpunkt verzeichnen. Zudem erhielt er vor Kurzem Einsatzzeit im Spiel gegen den 1. FC Lok Leipzig und nutzte die Gelegenheit, um weitere wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Der Schritt in den Männerbereich ist ein starkes Signal für unsere Nachwuchsarbeit und zeigt, wie gut die Anbindung an den Herrenbereich funktioniert. Wir freuen uns auf die drei Jungs und wünschen ihnen einen erfolgreichen Start bei den Männern der BSG Stahl Brandenburg.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

FSV Union Fürstenwalde

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Willkommen Leonard Leuther! Mit Leo kommt nicht nur Talent, sondern auch Herzblut ins Mittelfeld! Er bringt Frische, Biss und ein feines Gespür für den Ball mit – zweikampfstark, technisch stark und mit einem Abschluss, der den Unterschied machen kann. Seine Ausbildung spricht für sich.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++