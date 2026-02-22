Drei Dreierpacks - Stürmer rocken in der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Heimspiel für den VfB. – Foto: Michael Zöllner

Der 20. Spieltag Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird von drei Dreierpacks geprägt: Samed Yesil dreht die Partie für Anadolu Türkspor Krefeld, Jendrik Schwanitz führt den TSV Kaldenkirchen zum Auswärtssieg und Brian Drubel schießt den SC Schiefbahn beim 9:1 in einen Torrausch. Während Anadolu die Spitze verteidigt, bleibt auch VfB Uerdingen nach dem Erfolg gegen Strümp in Schlagdistanz.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Der VfB Uerdingen setzte sich im Verfolgerduell mit 3:2 gegen den SSV Strümp durch. Nach wechselhafter Führung glich Irfan Yildiz aus, ehe Burhan Sahin den späten Siegtreffer erzielte. Uerdingen bleibt Zweiter und hält den Abstand auf Spitzenreiter Anadolu gering, während Strümp den nächsten Coup trotz zweier Führungen verpasste.

Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld gewann beim SC Waldniel mit 5:2, obwohl Waldniel zunächst führte. Samed Yesil drehte die Partie mit einem lupenreinen Hattrick binnen fünf Minuten, ehe Kemal Burak Karpuz und Elijah Jaseer Nelson nachlegten. Anadolu bleibt nach der starken zweiten Halbzeit das Maß aller Dinge.

Der TSV Krefeld-Bockum II zeigte Moral und besiegte SC Rhenania Hinsbeck nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Nachdem Philipp Bongartz für Hinsbeck getroffen hatte, verkürzte Dimic Race, ehe ein Foulelfmeter den Ausgleich brachte. In der Schlussphase fiel der umjubelte Siegtreffer. Bockum II verbessert sich auf Rang elf, Hinsbeck bleibt Vorletzter.

Der TSV Meerbusch III gewann überraschend mit 2:0 bei der DJK VfL Willich. Milo Neumann brachte die Gäste früh in Führung, während Willich trotz Bemühungen wenig gelang In der Schlussphase entschied Aykut Tufan die Partie endgültig. Meerbusch klettert auf Rang 14, Willich bleibt Sechster.

Der TSV Kaldenkirchen gewann beim TuS Gellep mit 5:3, wobei Jendrik Schwanitz ebenfalls mit einem Dreierpack glänzte. Gemeinsam mit Kevin Kleier, der doppelt traf, sorgte er früh für klare Verhältnisse. Gellep stand zwar noch einmal auf, doch der Abstand blieb bestehen. Kaldenkirchen festigt Rang drei, Gellep bleibt Schlusslicht.

Bereits nach einer Minute traf Philip Post, ehe Dennis Hackler mit einem Doppelpack (3., 19.) die Partie zugunsten des Hülser SV früh entschied. Brüggen fand kaum Zugriff, sodass ein Eigentor von Aryanto Martosuwito die Führung weiter ausbaute. Den Schlusspunkt setzte André Voigt. Hüls klettert damit auf Rang fünf, während Brüggen II im unteren Mittelfeld verbleibt.

Die Fischeln-Reserve rang Viktoria Anrath ein 0:0 ab, deshalb verlieren die Gäste etwas den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Der SC Schiefbahn dominierte den SC Niederkrüchten und gewann mit 9:1. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Brian Drubel und Mitspieler für eine klare Führung, sodass die Partie früh entschieden war. Drubel erzielte insgesamt drei Treffer. Schiefbahn rückt auf Rang acht vor, Niederkrüchten bleibt im unteren Tabellendrittel.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Waldniel

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Hülser SV - VfB Uerdingen

So., 01.03.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuS Gellep

So., 01.03.26 15:00 Uhr DJK VfL Willich - SC Rhenania Hinsbeck

So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn

So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Strümp - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TuRa Brüggen II

So., 01.03.26 17:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II



22. Spieltag

So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen

So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten

So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck

So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp

So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld

So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath

