Allgemeines

Drei Dreierpacks - Stürmer rocken in der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Samed Yesil (Anadolu Türkspor Krefeld), Jendrik Schwanitz (TSV Kaldenkirchen) und Brian Drubel (SC Schiefbahn) treffen dreifach – VfB Uerdingen bleibt Zweiter. Viktoria Anrath nur 0:0.

von André Nückel · Heute, 18:48 Uhr
Heimspiel für den VfB.
Heimspiel für den VfB. – Foto: Michael Zöllner

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Der 20. Spieltag Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird von drei Dreierpacks geprägt: Samed Yesil dreht die Partie für Anadolu Türkspor Krefeld, Jendrik Schwanitz führt den TSV Kaldenkirchen zum Auswärtssieg und Brian Drubel schießt den SC Schiefbahn beim 9:1 in einen Torrausch. Während Anadolu die Spitze verteidigt, bleibt auch VfB Uerdingen nach dem Erfolg gegen Strümp in Schlagdistanz.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Heute, 16:00 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
3
2
Abpfiff

Der VfB Uerdingen setzte sich im Verfolgerduell mit 3:2 gegen den SSV Strümp durch. Nach wechselhafter Führung glich Irfan Yildiz aus, ehe Burhan Sahin den späten Siegtreffer erzielte. Uerdingen bleibt Zweiter und hält den Abstand auf Spitzenreiter Anadolu gering, während Strümp den nächsten Coup trotz zweier Führungen verpasste.

Heute, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
2
5
Abpfiff

Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld gewann beim SC Waldniel mit 5:2, obwohl Waldniel zunächst führte. Samed Yesil drehte die Partie mit einem lupenreinen Hattrick binnen fünf Minuten, ehe Kemal Burak Karpuz und Elijah Jaseer Nelson nachlegten. Anadolu bleibt nach der starken zweiten Halbzeit das Maß aller Dinge.

Heute, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
3
2
Abpfiff
+Video

Der TSV Krefeld-Bockum II zeigte Moral und besiegte SC Rhenania Hinsbeck nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Nachdem Philipp Bongartz für Hinsbeck getroffen hatte, verkürzte Dimic Race, ehe ein Foulelfmeter den Ausgleich brachte. In der Schlussphase fiel der umjubelte Siegtreffer. Bockum II verbessert sich auf Rang elf, Hinsbeck bleibt Vorletzter.

Heute, 15:00 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
0
2

Der TSV Meerbusch III gewann überraschend mit 2:0 bei der DJK VfL Willich. Milo Neumann brachte die Gäste früh in Führung, während Willich trotz Bemühungen wenig gelang In der Schlussphase entschied Aykut Tufan die Partie endgültig. Meerbusch klettert auf Rang 14, Willich bleibt Sechster.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
3
5
Abpfiff

Der TSV Kaldenkirchen gewann beim TuS Gellep mit 5:3, wobei Jendrik Schwanitz ebenfalls mit einem Dreierpack glänzte. Gemeinsam mit Kevin Kleier, der doppelt traf, sorgte er früh für klare Verhältnisse. Gellep stand zwar noch einmal auf, doch der Abstand blieb bestehen. Kaldenkirchen festigt Rang drei, Gellep bleibt Schlusslicht.

Heute, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
0
5
Abpfiff
Bereits nach einer Minute traf Philip Post, ehe Dennis Hackler mit einem Doppelpack (3., 19.) die Partie zugunsten des Hülser SV früh entschied. Brüggen fand kaum Zugriff, sodass ein Eigentor von Aryanto Martosuwito die Führung weiter ausbaute. Den Schlusspunkt setzte André Voigt. Hüls klettert damit auf Rang fünf, während Brüggen II im unteren Mittelfeld verbleibt.

Heute, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
0
0
Abpfiff
Die Fischeln-Reserve rang Viktoria Anrath ein 0:0 ab, deshalb verlieren die Gäste etwas den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Heute, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
9
1

Der SC Schiefbahn dominierte den SC Niederkrüchten und gewann mit 9:1. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Brian Drubel und Mitspieler für eine klare Führung, sodass die Partie früh entschieden war. Drubel erzielte insgesamt drei Treffer. Schiefbahn rückt auf Rang acht vor, Niederkrüchten bleibt im unteren Tabellendrittel.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Waldniel
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Hülser SV - VfB Uerdingen
So., 01.03.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuS Gellep
So., 01.03.26 15:00 Uhr DJK VfL Willich - SC Rhenania Hinsbeck
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Strümp - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 01.03.26 17:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II

22. Spieltag
So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath

