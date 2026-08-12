Drei direkte Rückspiele in der Gruppenliga Kassel 2

Ungewöhnliche Konstellation in der Gruppenliga Kassel 2: Nur wenige Tage nach dem zweiten Spieltag stehen am Mittwoch bereits drei vorgezogene Begegnungen der vierten Runde an – und in allen drei Fällen handelt es sich um direkte Rückspiele vom Saisonauftakt. Sandershausen reist nach Rothwesten, Nieste empfängt Wilhelmshöhe und Hombressen/Udenhausen bekommt es erneut mit Reinhardshagen zu tun.
Die TSG Sandershausen hat ihre Rolle als Aufstiegsfavorit bislang eindrucksvoll ausgefüllt. Auf das 6:1 gegen Rothwesten folgte am Sonntag ein souveränes 4:0 im Derby gegen Nieste. Zehn Tore, nur ein Gegentreffer und sechs Punkte bedeuten aktuell Platz eins.
TSV Rothwesten zeigte nach der deutlichen Auftaktniederlage dagegen eine bemerkenswerte Reaktion. Beim 5:5 gegen Reinhardshagen holte der TSV einen 1:3-Rückstand auf, lag später selbst 4:3 vorne und rettete schließlich mit der letzten Aktion noch einen Punkt. Besonders Emre Bicer präsentierte sich mit drei Treffern in Torlaune. Für den ehemaligen Sandershäuser wird das schnelle Wiedersehen mit seinem früheren Verein damit erneut zu einem besonderen Spiel.
Auch TuSpo Nieste und die TSG Wilhelmshöhe kennen sich in dieser jungen Saison bereits bestens. Im Kreispokal hatte Wilhelmshöhe noch deutlich mit 4:0 gewonnen, nur wenige Tage später drehte Nieste die Vorzeichen und setzte sich zum Ligastart auswärts mit 3:1 durch.
Am vergangenen Wochenende bekam der Aufsteiger beim 0:4 gegen Sandershausen allerdings die Qualität eines Titelkandidaten zu spüren. Wilhelmshöhe wartet nach dem 2:5 in Wolfsanger derweil noch auf den ersten Punkt. Für beide Mannschaften bietet das schnelle Wiedersehen deshalb eine Gelegenheit zur Reaktion: Nieste möchte den gelungenen Saisonstart bestätigen, Wilhelmshöhe einen Fehlstart mit drei Niederlagen verhindern.
Die SG Hombressen/Udenhausen geht mit sechs Punkten aus zwei Spielen in das erneute Derby gegen die SG Reinhardshagen. Nach dem 3:0 im ersten Aufeinandertreffen gewann die Mannschaft von Alfred Igel auch gegen Großalmerode mit 3:2, wobei Noah Winter erst in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.
Reinhardshagen wartet dagegen noch auf den ersten Dreier, zeigte beim spektakulären 5:5 in Rothwesten aber eine deutliche Reaktion auf die Auftaktniederlage. Im ersten Derby hatte die frühe Rote Karte gegen Torhüter Jannik Braun die Partie maßgeblich beeinflusst, diesmal will die SGR an ihren offensiv stärkeren Auftritt vom Wochenende anknüpfen. Die SGHU kann derweil mit einem weiteren Sieg ihren perfekten Saisonstart ausbauen.