Drei direkte Rückspiele in der Gruppenliga Kassel 2

Auch TuSpo Nieste und die TSG Wilhelmshöhe kennen sich in dieser jungen Saison bereits bestens. Im Kreispokal hatte Wilhelmshöhe noch deutlich mit 4:0 gewonnen, nur wenige Tage später drehte Nieste die Vorzeichen und setzte sich zum Ligastart auswärts mit 3:1 durch.

Am vergangenen Wochenende bekam der Aufsteiger beim 0:4 gegen Sandershausen allerdings die Qualität eines Titelkandidaten zu spüren. Wilhelmshöhe wartet nach dem 2:5 in Wolfsanger derweil noch auf den ersten Punkt. Für beide Mannschaften bietet das schnelle Wiedersehen deshalb eine Gelegenheit zur Reaktion: Nieste möchte den gelungenen Saisonstart bestätigen, Wilhelmshöhe einen Fehlstart mit drei Niederlagen verhindern.

SGHU mit perfektem Start ins Derby