Drei der Top-4 patzen – Oberhinkofen ist der Nutznießer

Der TSV Wörth (rechts) konnte sich in Mintraching behaupten und den fünften Tabellenplatz verteidigen. – Foto: Felix Schmautz

Der Ostermontag in der Kreisliga 1 entpuppte sich als ein Spieltag der Überraschungen. Drei der vier Mannschaften aus dem Führungsquartett konnten nicht gewinnen. Während Spitzenreiter SC Regensburg und der SV Burgweinting zumindest je einen Punkt holten, erlebte der SV Obertraubling einen Tag zum Vergessen. Satt mit 0:4 verlor die Scherl-Elf ihr Heimspiel gegen den Freien TuS. Nutznießer dieser Ausrutscher war der FC Oberhinkofen. Er ließ in Donaustauf wenig anbrennen, rückte dank eines 4:1-Auswärtserfolgs auf den zweiten Platz vor. Gleichzeitig schmilzt der Vorsprung des Sportclubs an der Tabellenspitze auf fünf Punkte zusammen. Im Tabellenkeller gehen bei Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz die Lichter nach einer torreichen 3:4-Heimniederlage gegen den FC Laub allmählich aus.



Der SV Burgweinting versäumte am 21. Spieltag knapp den Heimdreier. Zu Gast war der TSV Kareth-Lappersdorf II, der sich zurück ins Spiel kämpfte und einen Punkt vor 40 Zuschauern holen konnte. Bereits in der neunten Minute erzielte Steve Yamba Noudjo das 1:0 für die Burgweintinger, Ali Milak baute in der 58. Minute die Führung weiter aus, doch Simon Meier verkürzte in der 72. Minute und Tim Prommersberger erzielte in der 80. Minute den Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Richard Basa, Richard Rittvorin







Der SV Obertraubling konnte vor 120 Besuchern am Ostermontag keine Chancen verwerten. Der Freie TuS Regensburg sicherte sich mit vier Treffern die volle Punktausbeute. In der ersten Halbzeit brachte Thomas Maier den TuS in Front (16.), Moritz Bauer legte in der 57. Minute einen Treffer drauf und Moritz Bscheidl erhöhte in der 81. Minute. Zu guter Letzt besiegelte Moritz Bauer (83.) den Dreier für den Freien TuS. Schiedsrichter: Thomas Feigl, Sejad Muherina, Jonas Schmid







Ebenfalls nur einen Punkt konnte sich der Tabellenführer SC Regensburg bei der SG Walhalla Regensburg vor 80 Schaulustigen sichern. Das 1:0 erzielte Maximilian Gruber für die Hausherren, doch Assur Busl netzte in der 54. Minute zum Ausgleich ein. Schiedsrichter: Dennis Martin, Dr. Karsten Becker, Leon Neuner







Beim SV Donaustauf setzte sich der favorisierte FC Oberhinkofen vor 75 Zuschauern klar durch. Bereits in der ersten Spielminute netzte Elias Si Hocine für den FCO ein, dann gelang Felix Schuller das 1:1 (43.), doch Felix Groda brachte die Gäste noch in der ersten Halbzeit erneut in Front (45.). In der zweiten Hälfte erhöhte Elias Si Hocine (47.) und Jakob Blank sicherte mit dem 1:4 in der 58. Minute die Maximalausbeute ab. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Yvan Chawe Ngatchou, Maja Knezevic













Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz musste sich vor 150 Fans knapp gegen den FC Laub geschlagen geben und taumelt weiter dem Abstieg entgegen. In Front gingen die Hausherren durch Marius Hinkel in der 32. Minute, doch Dominik Bruhn sorgte in der 45. Minute für Ausgleich. In der 49. Minute erzielte Lukas Schießl das 2:1 für den ATSV, dann netzte Daniel Bergbauer (50.) zum Ausgleich ein und brachte den FC Laub in der 53. Minute in Führung. Michael Singer erhöhte in der 70. Minute und Lukas Schießl gelang in der 75. Minute noch ein Anschlusstreffer, doch mehr Chancen konnten nicht verwertet werden. Zeitstrafen gab es in der 87. Minute für Dominik Bruhn und in der Nachspielzeit für Jonas Wittmann (90.+7.) vom FC Laub, am Ergebnis änderte dies allerdings nichts mehr. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Ralph Loritz, Jürgen Weber







Ebenfalls keine Punkte waren am Ostermontag für den FC Mintraching drin, der sich vor 250 Schaulustigen gegen den TSV Wörth/Donau geschlagen geben musste. Früh in Führung brachte Ludwig Hebauer (8.) den TSV, dann erzielte John Fuchs den Ausgleichstreffer (48.). Gekonnt verwertete Merdin Mehmedov in der 74. Minute eine weitere Chance, für die Gastgeber gab es kurz darauf eine Zeitstrafe, Johannes Gerl sah die Zehn-Minuten-Auszeit (78.). Den letzten Treffer der Partie landete Alex Lapuste in der 86. Minute für den TSV Wörth/Donau. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Esad Hodzic, Endi Morina







Knapp konnte sich auch der SV Harting am vergangenen Spieltag durchsetzen, zu Gast bei der SpVgg Ziegetsdorf vor 70 Zuschauern. Die Gastgeber gingen durch Yannik Lehmacher in der zehnten Minute in Front, dann erzielte Sanvie Sodji den Ausgleich (26.) und Niklas Brei sorgte für Führung (33.) der Hartinger, doch Daniel Kagerer verwertete in der ersten Halbzeit noch eine Chance (41.) für die SpVgg, was zum 2:2 führte. Ab der 61. Minute musste der SVH in Unterzahl weiter kicken, Florian Cetaj sah die Ampelkarte. Den Siegestreffer der Partie landete Sanvie Sodji in der 82. Minute, was den Hartingern die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Elias Braun, Max Meier, Vincent Prösl