Drei Chancen für Dornach im Abstiegskampf

Leon Cuni bleibt auch weiterhin im Dornacher Tor. – Foto: Fupa

Drei Spiele hat der SV Dornach noch für den Klassenerhalt. Am Samstag wartet mit Murnau eine besondere Herausforderung auf das Wastl-Team.

Drei Spiele stehen noch auf dem Plan, und es sind zugleich drei Chancen, den Klassenerhalt doch noch auf dem direkten Weg zu sichern: Mit dem TSV Murnau erwartet die Landesliga-Fußballer des SV Dornach am Samstag allerdings eine besondere Herausforderung. Der Tabellendritte hat in diesem Jahr noch kein Spiel verloren und seinerseits noch die Möglichkeit, den Rangzweiten TSV Wasserburg oder wenn’s richtig gut läuft, gar den führenden TSV 1860 Rosenheim abzufangen.

„Das ist eine super-lauffreudige und aggressive Mannschaft, der deutlich anzumerken ist, wie viel Spaß sie am Fußball spielen hat – und sie wird auch gegen uns sicher wieder 90 Minuten marschieren“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl, der den Gegner bei dessen 2:0-Sieg im Oberland-Derby gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen beobachtete und gemeinsam mit Manuel Ring überlegt, wie man dem Favoriten beikommen kann. Wastl: „Wir wollen eigentlich immer mitspielen, womöglich vielleicht machen wir auch mal was anderes – das entscheiden wir kurzfristig, weil es auch davon abhängt, welche Varianten sich da personell anbieten und wer wie fit ist.“

Heißt: Es ist durchaus denkbar, dass die Dornen entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit abwarten, tief stehen und auf die eine oder Konterchance bauen. Man werde aber auf keinen Fall „den Bus vor dem Tor parken“, so Wastl. Das hütet erneut Leon Cuni, der in den letzten Spielen den im Urlaub weilenden Stammkeeper Dominik Bertic vertrat, seine Sache dabei gut machte und auch jetzt, wo Bertic krank ausfällt, das volle Vertrauen der Trainer genießt. Ob der ebenfalls kränkelnde Simon Hamdard rechtzeitig fit wird, ist zumindest fraglich. Der zuletzt privat verhinderte Dominik Beutler kehrt in den Kader zurück, während der privat verhinderte Marko Todorovic fehlt.

„Für uns kommt es darauf an, dass wir wie beim Sieg in Garmisch als Team zusammenstehen und arbeiten“, gibt SVD-Coach Wastl die Richtung vor und hat da noch einen Wunsch: „Es wäre schön, wenn wir auch mal wieder das Spielglück auf unserer Seite hätten.“ (guv)