Drei Böcke zu viel ‒ Gräfelfinger Wölfe kassieren Klatsche bei Kosova

Eine Überraschung ist ausgeblieben. Aufsteiger TSV Gräfelfing hat bei Kreisliga-Spitzenreiter FC Kosova München mit 2:5 verloren und muss weiterhin auf den ersten Auswärtspunkt der Saison warten. TSV-Trainer Andreas Gries wollte hinterher dennoch nicht den Stab über seine Mannschaft brechen – im Gegenteil: „Das war einer der besten Auftritte meiner Jungs in dieser Saison. Ich kann vor der kämpferischen Leistung und Mentalität nur meinen Hut ziehen“, sagte der TSV-Coach.

Eine Überlegenheit des ungeschlagenen Tabellenführers wollte Gries am Sonntag nicht erkannt haben. Zum Verhängnis geworden seien den Gästen hingegen vor allem individuelle Fehler, so der Aufstiegstrainer. Schon nach zwei Minuten landete ein Querschläger im eigenen Strafraum am Pfosten, prallte von dort genau ans Bein eines Kosova-Angreifers und landete schließlich im Tor der Gräfelfinger. Wenige Minuten später erkämpfte sich Gräfelfing zunächst im Mittelfeldzentrum den Ball, der anschließende Rückpass landete jedoch im eigenen Netz. Nach gut einer halben Stunde verloren die Gäste im Aufbauspiel den Ball, und Kosova erhöhte auf 3:0. „Die drei Böcke haben gefühlt ziemlich schnell das Licht ausgemacht“, stellte Gries fest. Lediglich der vierte Kosova-Treffer kurz vor dem Pausenpfiff sei durch die unbestritten vorhandene Klasse des Gegners zustande gekommen.

In der Kabine nahmen sich die Wölfe vor, zumindest die zweite Halbzeit zu gewinnen, und das gelang ihnen auch. Knapp 20 Minuten vor Spielende traf Jonas Einloft aus dem Rückraum zum 1:4, in der 88. Minute köpfte Carlo Schick einen Freistoß aus dem Halbfeld von Emre Yalcin zum 2:4 ein. „Wir haben uns aufgebäumt, aber leider war der Abstand schon zu groß“, stellte Gries fest. In der Nachspielzeit warf der TSV alles nach vorne und fing sich noch ein weiteres Gegentor.

„Mir ist es lieber, wenn wir die drei Böcke in einem Spiel haben als in den nächsten Wochen. Jetzt kommt der entscheidende Monat“, richtete Gries den Blick nach vorne. Bis zur Winterpause hat der Aufsteiger noch sechs Spiele zu absolvieren – allesamt gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte.