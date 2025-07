Der Uedemer SV ist in guter Frühform. – Foto: Ayleen Grosse

Drei Bezirksligisten zeigen sich in starker Frühform Mehrere Teams haben sich wieder auf Herz und Nieren testen lassen. Wer schon auf einem guten Weg ist und wer noch viel Luft nach oben hat. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Bezirksliga 4 Kreisliga A Kleve/GE Kreisliga A Moers SV Budberg + 7 weitere

Der Uedemer SV unternimmt derzeit alles, sich in der Vorbereitung in die Favoritenrolle in der Kreisliga A Kleve/Geldern zu spielen. Zwei Tage nach dem beachtlichen 2:2 gegen den Oberligisten 1. FC Kleve gewann die Mannschaft den Test gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden mit 5:4 (5:2). Mann des Spiels war Maik Hemmers mit vier Treffern (13., 26., 38., 41.). Er stach den Twistedener Torjäger Tom Cappel noch aus, der dreimal traf (43., 51., 69./Strafstoß). Die weiteren Treffer gingen auf das Uedemer Konto. Henry van den Heuvel (14.) traf ins richtige Tor, David Pouwels (28.) ins falsche.

Marcel te Nyenhuis, Trainer der DJK Twisteden, ärgerte, dass seinem Team in der ersten Halbzeit zu viele Fehler unterlaufen waren. „Der Uedemer SV hat zweifelsohne eine richtig gute Mannschaft für die Kreisliga A. Aber wir haben es ihm anfangs auch leicht gemacht. Wir haben uns dann gesteigert und eine gute Reaktion gezeigt“, sagte der DJK-Coach. KSV unterliegt Budberg deutlich

Nach dem 0:6 gegen den Landesligisten GSV Moers vor einer Woche spielte der Bezirksligist Kevelaerer SV erneut gegen ein Landesliga-Team. Gegen den SV Budberg verlor er mit 0:4 (0:2). Aber Coach Patrick Znak wollte die Niederlage nicht zu hoch bewerten. „Wir haben ein krasses Wochenende hinter uns“, sagte er. Am Freitag und Samstag absolvierten die Kevelaerer mehrere Einheiten in einem Kurztrainingslager. Am Sonntagmorgen vor dem Test ließ Znak seine Spieler ebenfalls schwitzen. Im anschließenden Duell mit den Budbergern habe der KSV-Coach auch einige „gute Dinge“ von seiner Mannschaft gesehen. Aber warum trainiert der KSV innerhalb weniger Tage so intensiv? „Wir wollen uns ja Schritt für Schritt entwickeln und haben ambitionierte Ziele für die neue Saison“, sagte der Coach. Der SV Budberg, der vier Treffer erzielte (25., 28., 65., 85.), sei laut Znak zwar ein starker Gegner gewesen, aber auch sein Team hatte sehr gute Chancen – durch Malik Bongers, Robin Kaschubat und Jona Wassen. Eigene Torerfolge gab es zwar nicht, dafür aber wichtige Erkenntnisse auf dem Weg in die neue Saison. SGE startet mit Sieg

Die SGE Bedburg-Hau bestritt ihr erstes Testspiel. Beim A-Ligisten Siegfried Materborn stand für den Bezirksligisten ein 3:0 (2:0)-Sieg zu Buche. Trainer Bernard Alijaj war zufrieden. „Mir hat besonders gefallen, dass wir defensiv sehr gut gestanden haben. Auch in der Offensive hatten wir gute Phasen mit viel Ballbesitz“, sagte er. In der zweiten Halbzeit wechselte der Coach munter durch und gab auch jungen Spielern die Chance, sich zu zeigen. „Das hat mir ganz gut gefallen“, so Alijaj. Die Treffer für die SGE erzielten Julian Diedenhofen (15.), Christoph Gorißen (31.) und Len Deckers (77.). Alijaj will mit seinen Schützlingen in den nächsten Testspielen an der Effektivität und an längeren Ballbesitzphasen arbeiten. Rindern hat noch viel Arbeit vor sich