Drei Bezirksligisten setzen sich im Bezirkspokal Alb durch

Di., 01.10.24 19:30 Uhr TSG Upfingen - SGM Dettingen/Glems 1:6

Mi., 02.10.24 19:00 Uhr VfB Bodelshausen - SV Walddorf 2:4

Mi., 02.10.24 19:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Lustnau 1:3

Mi., 02.10.24 19:00 Uhr SV Pfrondorf - TSG Tübingen II 1:0

Mi., 02.10.24 19:30 Uhr SG Reutlingen - VfL Pfullingen II 1:2

Mi., 02.10.24 19:30 Uhr FC Engstingen - TSV Sondelfingen 1:2

Mi., 23.10.24 19:30 Uhr TSV Sickenhausen II - TSV Hirschau 1:5

Di., 12.11.24 19:30 Uhr SV Croatia Reutlingen II - Young Boys Reutlingen U23 II 3:2

---

Das war die 3. Runde

Mi., 11.09.24 19:00 Uhr FC Engstingen - FC Mittelstadt 4:1

Mi., 11.09.24 19:00 Uhr SF 02 Reutlingen - SG Reutlingen 1:5

Mi., 11.09.24 19:00 Uhr TSV Betzingen - SGM Dettingen/Glems 0:3

Mi., 11.09.24 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen U23 II - FC Sonnenbühl 3:2

Mi., 11.09.24 19:00 Uhr SG Kirchentell. / Kusterdingen II - SV Walddorf 1:8

Mi., 11.09.24 19:00 Uhr VfB Bodelshausen - SGM Altingen/Entringen 4:3

Mi., 11.09.24 19:00 Uhr SSV Rübgarten - SV Pfrondorf 0:2

Mi., 11.09.24 19:30 Uhr TSV Sondelfingen - SGM TSV Oberstetten/TSV Ödenwaldstetten 3:0

Mi., 11.09.24 19:30 Uhr SG Reutlingen II - VfL Pfullingen II 2:4

Mi., 11.09.24 19:30 Uhr SV Bremelau - TSG Upfingen 2:3

Do., 12.09.24 19:00 Uhr SV Unterjesingen - TSV Sickenhausen 1:4

Do., 12.09.24 19:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Hirschau 1:3

Do., 12.09.24 19:00 Uhr SG Dettenhausen / SV Pfrondorf II - TSV Lustnau 0:4

Do., 12.09.24 19:30 Uhr SV Croatia Reutlingen II - SV Zainingen 4:0

Do., 12.09.24 19:30 Uhr SG SpVgg Mössi. / TV Belsen - TSG Tübingen II 0:3

Mi., 25.09.24 19:30 Uhr TSV Sickenhausen II - SV Degerschlacht 4:2