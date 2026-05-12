Drei Bezirksligisten schlagen auf dem Transfermarkt zu

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SV Wittendorf stellt in der Bezirksliga Nordschwarzwald sein Trainerteam für die kommende Saison neu auf. Markus Bradtke übernimmt als erfahrener Coach mit Stationen bei der U19 der TSG Balingen, in Ofterdingen, Pfrondorf und aktuell noch Gündringen. An seiner Seite steht Lucas Finkbeiner, der als spielender Co-Trainer zurückkehrt. Finkbeiner ist in Wittendorf kein Unbekannter: Sieben Jahre lang trug er bereits das Trikot des Vereins, derzeit spielt er noch für Freudenstadt. Mit Bradtke und Finkbeiner verbindet der SVW Erfahrung an der Seitenlinie mit Vertrautheit zum Verein.

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SV 03 Tübingen

Der SV 03 Tübingen verstärkt sich für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga Alb mit zwei jungen Spielern aus der Region. Nathan Cuflum und Alessandro Leoniello wechseln von der TSG Balingen II nach Tübingen und bringen bereits Erfahrung aus Landesliga und Verbandsliga mit. Damit gewinnt der SV 03 zwei Akteure, die trotz ihres jungen Alters höherklassige Anforderungen kennengelernt haben. Der Verein setzt mit diesen Zugängen auf Entwicklung, regionale Verankerung und zusätzliche Qualität für den kommenden Kader.

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FC Marbach

Der FC Marbach setzt in der Bezirksliga Enz/Murr mit Nephtali Diakiesse ein deutliches Zeichen. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt zur neuen Saison an den Leiselstein und bringt reichlich Erfahrung aus Verbands- und Landesliga mit. Vor allem seine Mentalität, Präsenz und Führungsqualitäten sollen dem FCM helfen. Marbach gewinnt damit nicht nur spielerische Qualität, sondern auch Persönlichkeit für zentrale Momente. Diakiesse kommt als Akteur, der auf und neben dem Platz vorangehen soll.

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