Drei Bezirksligisten schauen in die Röhre - Leschede siegt Daheim von René Diebel · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: René Diebel

Der Sonntag: Zwei Spiele, zehn Tore und ein Gastgeber, der sich am Ende selbst belohnte. Der Sparkassen-Cup fand beim FC 47 Leschede einen stimmungsvollen Abschluss und zeigte einmal mehr, warum solche Vorbereitungsturniere ihren ganz eigenen Charme haben.

Von der Vorrunde bis zum Derbyfinale Manchmal braucht es keine große Bühne. Vier Vereine, sommerliche Temperaturen und ein gut organisiertes Turnier reichen völlig aus. Zum sechsten Mal wurde der Sparkassen-Cup zwischen dem SV Alemannia Salzbergen, dem SV Listrup, dem SV Concordia Emsbüren und Gastgeber FC 47 Leschede ausgetragen.

In der Vorrunde am Freitag spielte jeder gegen jeden über 30 Minuten. Leschede legte mit einem 2:0 gegen Listrup den Grundstein für den Finaleinzug. Die übrigen Begegnungen waren umkämpft und meist torarm: Salzbergen und Emsbüren trennten sich 0:0, Salzbergen und Leschede ebenfalls 0:0, Emsbüren gewann 1:0 gegen Listrup und spielte anschließend 0:0 gegen Leschede. Zum Abschluss setzte sich Salzbergen mit 1:0 gegen Listrup durch. Damit standen die Paarungen für den Finaltag fest. Salzbergen spielte um Platz drei gegen Listrup, während Gastgeber Leschede im Finale auf den Stadtnachbarn Concordia Emsbüren traf.

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Zehn Tore, ein Derby und ein verdienter Sieger Pünktlich um 15 Uhr rollte der Ball am Sonntag auf beiden Plätzen. Im Spiel um Platz drei machte der SV Alemannia Salzbergen bei hochsommerlichen Temperaturen kurzen Prozess und gewann deutlich mit 5:1 gegen den SV Listrup. Am Spielfeldrand hielt sich dabei hartnäckig das augenzwinkernde Gerücht, einige Listruper würden ihren erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga noch immer feiern. Ob da etwas dran war? Wer gibt schon etwas auf Gerüchte. Trainer Matthias Röttering dürfte jedenfalls froh gewesen sein, dass an diesem Nachmittag nur fotografiert und nicht wie gewohnt gefilmt wurde. Gestern, 15:00 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SV Listrup SV Listrup 5 1 – Foto: René Diebel Das Finale hatte alles, was ein Endspiel zwischen zwei Nachbarn braucht. Leschede gegen Concordia Emsbüren entwickelte sich zu einer intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Partie. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeit. Gestern, 15:00 Uhr FC 47 Leschede Leschede SV Concordia Emsbüren Emsbüren 3 1 – Foto: René Diebel Nach dem Seitenwechsel forderten die Temperaturen von rund 30 Grad ihren Tribut. Das Tempo wurde etwas geringer, der Partie tat das aber keinen Abbruch. Sie blieb sehenswert und hatte bis zum Schlusspfiff echten Finalcharakter. Dazu gehörte auch, dass Schiedsrichter Oskar Heskamp in diesem Derby einige Gelbe Karten zeigte. So, wie es sich für ein Finale eben gehört. Dabei hatte er die Begegnung jederzeit sicher im Griff.

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Als es auf die Zielgerade ging, hatte der FC 47 Leschede schließlich den längeren Atem. Der Kreisligist nutzte seine Chancen konsequent, gewann das Finale mit 3:1 und ließ damit alle drei Bezirksligisten hinter sich. Ein Ausrufezeichen in der Vorbereitung und ein Turniersieg, den sich der Gastgeber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdiente.

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Vor der Tribüne folgte schließlich die Siegerehrung. Der Siegercheck wechselte ebenso den Besitzer wie der Pokal. Nach zwei Spielen und insgesamt zehn Toren endete der Sparkassen-Cup so, wie es sich jeder neutrale Fußballfan wünscht: mit einem würdigen Sieger, einem fairen Derby und reichlich Gesprächsstoff für den Heimweg.

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