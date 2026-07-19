Drei Bezirksligisten präsentieren zahlreiche Zugänge

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Steinbach, Aufsteiger in die Bezirksliga Rems/Murr/Hall, verstärkt sein Mittelfeld mit Elias da Silva. Der 21-Jährige wechselt von der SG Oppenweiler-Strümpfelbach zum SVS und ist der dritte von vier angekündigten Neuzugängen. Mit da Silva bekommt Steinbach einen jungen Spieler hinzu, der frischen Wind ins Zentrum bringen soll. Für den Aufsteiger ist er eine weitere personelle Option, um den Kader für die höheren Anforderungen der Bezirksliga breiter aufzustellen. Der Verein freut sich auf seinen neuen Mittelfeldspieler.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Türkspor Nürtingen

Türkspor Nürtingen aus der Bezirksliga Neckar/Fils verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Furkan Aydemir. Der neue Schlussmann kommt von der TG Kirchheim und bringt Ehrgeiz, Qualität und Einsatzbereitschaft mit. Bei seiner bisherigen Station konnte Aydemir sein Talent bereits unter Beweis stellen. Für Türkspor bedeutet der Zugang zusätzliche Stabilität und Konkurrenz im Torwartbereich. Der Verein freut sich über die Verpflichtung und wünscht Aydemir eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison im rot-weißen Trikot.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Herrenberg

Der VfL Herrenberg aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen begrüßt seine Neuzugänge für die Saison 2026/27. Gemeinsam mit Trainer Achim Leber, Trainer Oliver Kugel und dem sportlichen Leiter Sven Schlayer wurden David Weinhardt, Tom Böttinger, Simon Dengler, Maurice Litz, Philipp Horny, Bugra Karakum, Marc Appelt und Nico Appelt vorgestellt. Der Verein freut sich über die neuen Spieler im grün-weißen Kader. Für Herrenberg bedeuten die Zugänge zusätzliche Breite und neue Impulse für die kommende Bezirksliga-Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++