Drei Bezirksligisten lösen souverän das Ticket für die Hauptrunde

– Foto: Steffi Rathje

Die drei heimischen Bezirksligisten stehen in der ersten Hauptrunde des Bezirkspokals. Wörpetal setzte sich mit 5:1 in Immenbeck durch, HSC II gewann klar mit 6:0 in Hechthausen und Ippensen/Wohnste feierte in Riede einen ungefährdeten 5:0-Erfolg.

Immenbeck erwischte den besseren Start und ging durch Daniel Endruhn in der 34. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Jannik Jagels erzielte nur sechs Minuten später noch vor der Pause den verdienten Ausgleich.

Als Bezirksliga-Aufsteiger ging der FC Wörpetal zwar favorisiert in das Gastspiel bei Kreisligist Eintracht Immenbeck, doch ein derart deutlicher Sieg war angesichts des kleinen Kaders – der Rest des Teams spielte zeitgleich in Bornreihe das kleine Finale des Wendelken-Cups – keineswegs selbstverständlich. Die Gastgeber, die sich als Finalist des Stader Kreispokals für den Wettbewerb qualifiziert hatten, verlangten dem FC zunächst einiges ab.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Wörpetal endgültig die Kontrolle. Zwar schnupperte Immenbeck in den ersten zehn Minuten noch einmal an der erneuten Führung, doch dann schlug der FC eiskalt zu. Tjard Albrecht brachte seine Mannschaft in der 59. Minute erstmals in Front, Bent-Niklas Otten erhöhte wenig später auf 3:1 (63.). Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. Jonas Marherr (73.) und Kevin Murley (87.) schraubten das Ergebnis schließlich auf 5:1.

„Es war ein verdienter Sieg“, sagte FC-Trainer Andre Petersen. „Aber vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch, denn wir hatten in einigen Momenten auch echt Dusel.“

In der ersten Hauptrunde wartet nun mit dem TuSG Ritterhude ein deutlich anspruchsvollerer Gegner. Der Bezirksliga-Konkurrent spielte eine starke Rückrunde und dürfte ein erster echter Gradmesser für den Aufsteiger werden.

HSC mit Pflichtsieg gegen Team aus Kreisliga



Auch der Heeslinger SC II ließ nichts anbrennen und zog ungefährdet in die Hauptrunde ein. Zwar war TuRa Hechthausen als amtierender Kreispokalsieger des Kreises Cuxhaven qualifiziert, doch der Klassenunterschied zwischen dem Bezirksligisten und dem zwei Ligen tiefer spielenden Gastgeber war über weite Strecken deutlich zu erkennen.

Hechthausen verteidigte tief und setzte auf Konter, doch die Gäste fanden früh die passenden Lösungen. In der 16. Minute traf Marco Sobolewski zum 1:0, nachdem Mika Kraßmann zuvor nur die Latte getroffen hatte. Kraßmann bereitete anschließend auch das 2:0 durch Lukas Meyer (37.) vor. Weitere Chancen blieben zunächst ungenutzt, ehe der HSC II nach der Pause endgültig davonzog.

Dörverden ist nächster Gegner für Heeslingen



Der eingewechselte Nico Finke köpfte nach einer Flanke von Nico Beyer zum 3:0 ein (47.). Nach einer Ecke von Kraßmann war Finke erneut per Kopf zur Stelle und erhöhte auf 4:0 (60.). Sobolewski setzte mit seinen Treffern zum 5:0 und 6:0 den Schlusspunkt. Das fünfte Tor bereitete Keno Enghard vor, beim letzten Treffer leistete Neuzugang Thees Borstelmann die Vorarbeit.

„Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt, waren fußballerisch aber noch nicht am Maximum“, bilanzierte HSC-Trainer Robin Cordes.



Am kommenden Sonntag wartet mit dem TSV Dörverden der Verdener Kreisligameister und neue Ligakonkurrent auf die Heeslinger Reserve. Dann dürfte sich zeigen, wo der HSC II kurz vor dem Ligastart tatsächlich steht.

SV Ippensen/Wohnste geht gegen Riede früh in Führung



Die SV Ippensen/Wohnste musste bereits in der Qualifikation gegen einen Ligakonkurrenten antreten, ließ beim MTV Riede aber keinerlei Zweifel aufkommen und gewann souverän mit 5:0.

Dabei hatte die SV mit Riede aus der Vorsaison noch eine Rechnung offen, nachdem beide Duelle ohne Sieg geblieben waren. Umso wichtiger war die frühe Führung: Luca Klein traf nach Vorarbeit von Tom Brandt bereits in der 16. Minute zum 1:0.

Noch vor der Pause sorgten die Gäste für klare Verhältnisse. Tobias Detjen verwandelte eine Freistoßflanke von Alexander Wagner zum 2:0 (34.), ehe der überragende Klein nach einer weiteren Wagner-Vorlage seinen zweiten Treffer des Tages nachlegte (39.).

SV tritt als Nächstes gegen Fischerhude-Quelkhorn an



Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ippensen/Wohnste spielbestimmend. Torge Wichern vollendete nach Zuspiel von Klein einen Alleingang zum 4:0 (65.), ehe Detjen mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute den 5:0-Endstand herstellte.

„Nach der Vorbereitung weiß man nie genau, wo man steht. Deshalb war das heute ein guter Start, und der Sieg war auch in der Höhe verdient“, sagte SV-Trainer Sören Haß.

In der ersten Hauptrunde trifft die SV mit dem TSV Fischerhude-Quelkhorn erneut auf einen direkten Liga-Konkurrenten.

„Nach der Vorbereitung weiß man nie genau, wo man steht. Deshalb war das heute ein guter Start, und der Sieg war auch in der Höhe verdient.“Sören Haß, Trainer SV Ippensen/Wohnste

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