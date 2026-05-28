Drei Bezirksligisten der Region präsentieren Sommertransfers

– Foto: Andrea Wahl

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Auch der persönliche Bezug spielte eine Rolle: Schaberger freut sich darauf, wieder mit Freunden aus seiner U18- und U19-Zeit zusammenzuspielen. Sportlich wie menschlich sieht er sich gut in der Mannschaft aufgehoben. Seine bevorzugte Position ist klar: Ben fühlt sich im Tor am wohlsten.

Der TSV Straßberg stellt den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vor. Ben Schaberger wechselt vom TSV Harthausen zum Bezirksligisten und verstärkt künftig das Torhüterteam. Überzeugt haben ihn vor allem die Vorstellungen und langfristigen Ziele des Vereins sowie die vertrauensvollen Gespräche mit den Verantwortlichen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SG Oppenweiler/Strümpfelbach

Die SG Oppenweiler/Strümpfelbach verstärkt sich auf der Torhüterposition: Daniel Schwarz wechselt vom VfR Murrhardt ins Rohrbachtal und bringt mit 37 Jahren reichlich Erfahrung mit. Zudem übernimmt er künftig das Torwarttraining der zweiten und dritten Mannschaft.

Für den in Oppenweiler wohnhaften Keeper ist der Schritt auch eine Rückkehr in die Heimat. Überzeugt habe ihn vor allem die gute Kameradschaft. Schwarz möchte nicht nur sportlich helfen, sondern auch die Torhüter im Verein gezielt weiterentwickeln.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Frommern

Der TSV Frommern präsentiert seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison: Daniel Angerer wechselt vom Verbandsligisten FC Rottenburg nach Frommern. Der erfahrene Offensivspieler bringt Qualität, Flexibilität und höherklassige Erfahrung mit.

Angerer kann sowohl im Sturm als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden und erweitert damit die Möglichkeiten im Offensivspiel. Bereits in den ersten Gesprächen habe die Chemie zwischen Spieler und Verein sofort gepasst. Der TSV freut sich deshalb über die Zusage und auf die gemeinsame Zeit.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++