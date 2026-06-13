Drei Bezirksliga-Abschiede, Landesliga-Abgänge und ein Zugang

– Foto: Thomas Nast

Der TSV RSK Esslingen verstärkt seine Defensive mit Florian Haradinaj. Der 23-jährige Abwehrspieler wechselt vom Verbandsliga-Absteiger FC Esslingen auf die Katharinenlinde und soll dem Bezirksligisten zusätzliche Stabilität geben. Haradinaj überzeugt vor allem durch Robustheit, starke Zweikampfführung und eine kompromisslose Spielweise. Mit diesen Qualitäten soll er der Mannschaft mehr Sicherheit in der Defensive verleihen. Der TSV RSK Esslingen freut sich über den Neuzugang und wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Blau-Weiß.

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Sport-Union Neckarsulm

Die Sport-Union Neckarsulm verabschiedet zum Saisonende mehrere Spieler und würdigt besonders Marco Romano. Der langjährige Defensivspieler kam bereits 2017/2018 als junger Akteur zur damaligen Oberliga-Mannschaft und prägte den Verein über viele Jahre als Innenverteidiger und Sechser. In fünf Oberliga-Spielzeiten erlebte Romano Höhen und Tiefen mit der SUN. Der Verein bedankt sich für Einsatz, Treue und gemeinsame Erfahrungen. Auch die weiteren Abgänge wurden intern verabschiedet und erhalten die besten Wünsche für ihre Zukunft.

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TSV Rudersberg

Der TSV Rudersberg verabschiedet zum Saisonende drei Spieler. Marko Janzekovic, bereits in der Jugend am Meikenmichel aktiv und später stellvertretender Kapitän, gilt als echtes Vereinsurgestein. Alexander Strotbek, seit 2012/2013 im aktiven Bereich und lange feste Größe der zweiten Mannschaft, wechselt zum TSV Miedelsbach. Benedikt von Bremen schließt sich dem VfR Birkmannsweiler an. Der Verein bedankt sich bei allen für Einsatz, Verlässlichkeit und Vereinstreue und wünscht ihnen alles Gute für ihre sportliche und private Zukunft. Die Tür bleibt weiterhin jederzeit offen.

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