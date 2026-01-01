Drei Bayernligisten und zwei Landesligisten kommen nach Auerbach

Titelverteidiger ist der ATSV Erlangen. Schnappt sich der Bayernligist zum dritten Mal in Serie den Pokal? In jedem Fall ist der Bayerische Hallenmeister von 2024 mit seinen Spitzen-Hallentechnikern um die Markert-Brüder Lucas und Flo oder Ensar Rexhepi auch diesmal ein ganz heißer Titelanwärter. „Wir wollen wieder eine gute Rolle in Auerbach spielen und uns bestmöglich präsentieren. Alles andere wird man dann sehen, was am Ende rauskommt“, erklärt Co-Trainer Mauris Dransfeld. Die Uni-Städter bekommen es in der Vorrundengruppe A mit zwei weiteren Vertretern aus Mittelfranken zu tun – dem Stadtrivalen FSV Erlangen-Bruck aus der Landesligist Nordost und dem Bezirksligisten 1. FC Schnaittach. Viertes Team im Bunde ist Gastgeber SV 08 Auerbach. „Obwohl wir die klassenhöchste Mannschaft sind, schätze ich unsere Gruppe trotzdem als schwer ein. Die Halle hat ihre eigenen Gesetze und vieles hängt von der Tagesform ab“, weiß Dransfeld.



Die einheimischen Auerbacher aus der Kreisliga Nord gehen wie immer als Underdog zu Werke. Das Credo: Die „Großen“ so gut es geht zu ärgern. „Wir freuen uns auf unser jährliches Highlight. Als Gastgeber wollen wir uns gut präsentieren und den großen Teams ordentlich Paroli bieten – auch wenn’s nicht leicht wird“, skizziert SV-Coach Daniel Maier. Weiter fährt Maier fort: „Mit dem ATSV Erlangen wartet ein echtes Schwergewicht auf uns. Aber auch Erlangen-Bruck und Schnaittach spielen nicht ohne Grund in höheren Ligen. Unser Ziel ist es, uns so teuer wie möglich zu verkaufen und für die ein oder andere Überraschung zu sorgen. Gleichzeitig ist das Turnier für uns eine wertvolle Gelegenheit, direkt zum Jahresbeginn wieder in den Wettkampfmodus zu finden und uns auf die Rückrunde vorzubereiten.“ Und dann spricht der Mann von den Hausherren noch seinen Trainerkollegen aus der Seele: „Das Wichtigste ist, dass alle Mannschaften ein faires und vor allem verletzungsfreies Turnier erleben.“



Aus Oberpfälzer Sicht ist die Gruppe B ein echter Kracher. Dort tummeln sich mit dem SV Fortuna Regensburg und der SpVgg SV Weiden zwei Bayernligisten, die schon allein wegen ihrer Ligazugehörigkeit zum Favoritenpool zählen. Allerdings dürfte allein das Vordringen ins Halbfinale kein Spaziergang werden. Denn Landesliga-Rückkehrer SV Etzenricht und der FC Amberg, Spitzenreiter der Bezirksliga Nord, werden alles daran setzen, dem Bayernliga-Duo ein Bein zu stellen.



„Wir wollen in einer starken Gruppe mit dem Favoriten Fortuna Regensburg ins Halbfinale. Was dann passiert werden wir sehen, denn in der K.o-Phase gehört auch ein bisschen das Spielglück dazu“, sagt Weidens Cheftrainer Michael Riester, der wie beim eigenen Hallenturnier – hier wurde die SpVgg vor wenigen Tagen Vierter – auf eine junge Truppe setzt: „Die Mannschaft wird wieder mit unseren jungen Perspektivspielern an den Start gehen, damit sie Spielpraxis sammeln und sich auf einem guten Niveau zeigen. Es werden aber auch gestandene Spieler wie Kapitän Felix Behnke und Michael Lummer dabei sein.“ Vor einem Jahr scheiterte Weiden erst im Finale an Erlangen (0:2).



Für Fortuna Regensburg ist die Helmut-Ott-Halle ein gutes Pflaster. Vier Mal trugen sich die Grünweißen bereits in die Siegerliste ein. Bei den letzten zwei Ausgaben reichte es jeweils nur zum vierten Platz. Bayernliga-Coach Arber Morina sieht die erneute Teilnahme als „Selbstverständlichkeit“ an. „Wir fahren gerne hin. Das Halbfinale ist das Mindestziel. Ab dann hoffen wir, dass wir uns besser präsentieren als letztes Jahr und vielleicht noch den nächsten Schritt ins Finale gehen können. Wir wollen uns von unserer besten Seite präsentieren.“ Am Samstag muss Morina unter anderem auf Ausnahmekönner Lukas Da Silva und Jason Sarajlic verzichten. „Dennoch werden wir eine schlagkräftige Truppe aufbieten.“



Und dann wären da ja noch Etzenricht und Amberg. Beim SVE sieht Spielertrainer Andy Wendl die Seinen „schon als klarer Außenseiter in der Gruppe, aber dennoch auch nicht chancenlos“. Wendl wird selbst auf dem Parkett mitmischen und weiß: „Mit der richtigen Einstellung, Disziplin und einer gewissen Portion Glück ist in der Halle vieles möglich. Wir gehen auf jeden Fall hochmotiviert rein und freuen uns auf das immer wieder sensationelle Turnier in Auerbach.“



Über die Einladung zum Turnier freute man sich auch beim Bezirksliga-Ersten FC Amberg. Dessen Spielertrainer Mario Zitzmann spielte schon öfter in Auerbach mit. Für ihn ist es quasi ein „Heimspiel“: „Es es immer wieder ein schönes Erlebnis und macht immer Riesenspaß. Und ist sowieso was Besonderes, wenn man in der Heimstadt so ein Turnier spielen darf und kann.“ Freilich wolle man bestmöglich abschneiden, „auch wenn wir in unserer Gruppe natürlich schon ein hartes Programm vor uns haben“, so Zitzmann, der kein konkretes Ziel ausgibt. Im Vordergrund stünden der Spaß und die Verletzungsfreiheit. In diesem Sinne: Bühne frei!





