 2026-07-06T13:26:36.144Z

Testspiel

Drei Bayern-, fünf Landes- und zehn Bezirksligisten testen

Testspiele unter der Woche: ASV Neumarkt, SpVgg SV Weiden und Fortuna Regensburg treten auswärts an +++ Trio aus der Landesliga prallt auf Bezirksligisten

von Florian Würthele · Heute, 09:24 Uhr · 0 Leser
Der Pfreimder Christian Most (rechts) kann am Mittwoch zu Fuß zum Testspiel seines SV Schwandorf-Ettmannsdorf in Pfreimd gehen.
Der Pfreimder Christian Most (rechts) kann am Mittwoch zu Fuß zum Testspiel seines SV Schwandorf-Ettmannsdorf in Pfreimd gehen. – Foto: Thomas Schneider

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Die ersten Punktspiele rücken näher und näher. Ab nächster Woche wird es wieder ernst. Dementsprechend biegt die Vorbereitung in die heiße Phase ein. Jetzt gilt es sich den Feinschliff abzuholen. Auch unter der Woche wird munter weitergetestet. Einige Oberpfälzer Mannschaften aus dem Verbands- und Bezirksbereich sind im Testspieleinsatz. Darunter drei Bayernligisten, fünf Landesligisten sowie die Drittliga-Profis des SSV Jahn.

Die Regensburger mit ihrem neuen Trainer Sascha Hildmann bekleckerten sich am Montagabend wahrlich nicht mit Ruhm. Gegen den Bayernligisten FC Schwaig sprang lediglich ein 2:2 heraus. Erneut verschoss der Jahn einen Elfmeter. Am Donnerstag möchte man es besser machen. Im zweiten Match im Rahmen des Trainingslagers testen Strauss, Saller & Co. gegen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Das Spiel findet an der Sportschule Oberhaching und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Aus der Bayernliga Nord sind drei Oberpfälzer Teams gefordert. Und zwar jeweils auswärts. Vor einem richtigen Härtetest steht der ASV Neumarkt. Die Mannen des neuen Chefcoaches Drilon Asani müssen sich am Mittwochabend in Weißenburg gegen den künftigen Ligakonkurrenten TSV Nördlingen – er wechselte von der Süd- und die Nord-Staffel – beweisen. Im ersten Pflichtspiel der Saison bezog Neumarkt in der Pokal-Quali eine Niederlage gegen den SV Fortuna. Besagte Regensburger geben heute Abend ihre Visitenkarte beim Landesligisten FC Tegernheim ab. Auch dort steht mit Andreas Lengsfeld ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie. Ihr vorletztes Testspiel vor dem Ligaauftakt bestreitet die SpVgg SV Weiden. Es geht zum altbekannten Landesliga-Absteiger SV Etzenricht. Die beiden Trainer Andy Wendl und Michael Riester verbindet eine mehrjährige gemeinsame Vergangenheit am Weidener Wasserwerk.

Landesligist ASV Burglengenfeld absolviert am Abend sein viertes Vorbereitungsspiel. Anstelle des FC Pielenhofen-Adlersberg, der absagte, schaut nun Bezirksligist SV Breitenbrunn im Naabtalpark vorbei. Burglengenfelds Ligakonkurrenten TSV Kareth-Lappersdorf (gegen den FSV Prüfening), SpVgg Lam (beim FC Furth im Wald) und SV Schwandorf-Ettmannsdorf (bei der SpVgg Pfreimd) sind ebenfalls im Einsatz. Eine besonders kurze Anreise hat Ettmannsdorfs Trainer Christian Most. Dieser wohnt ja bekanntlich in Pfreimd. Ein interessantes Duell zweier Bezirksligisten steigt am Mittwoch in Parsberg, wo der TVP den SV Raigering zu Gast hat.



Die anstehenden überregionalen Testspiele auf einen Blick:

Dienstag

Heute, 18:30 Uhr
TSV Deuerling
TSV DeuerlingDeuerling
TB/ASV Regenstauf
TB/ASV RegenstaufRegenstauf
1
1

Heute, 18:30 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
0
2

Heute, 19:00 Uhr
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
0
1

Heute, 19:00 Uhr
SC Luhe-Wildenau
SC Luhe-WildenauLu-Wildenau II
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß
19:00
+Video

Heute, 19:00 Uhr
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
SV Breitenbrunn
SV BreitenbrunnBreitenbrunn
4
0

Heute, 19:00 Uhr
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp.
FSV Prüfening
FSV PrüfeningPrüfening
19:00


Mittwoch

Morgen, 18:30 Uhr
SpVgg Pfreimd
SpVgg PfreimdPfreimd
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
18:30

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
FC Furth im Wald
FC Furth im WaldFC Furth i.W
SpVgg Lam
SpVgg LamSpVgg Lam
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
TV Parsberg
TV ParsbergTV Parsberg
SV Raigering
SV RaigeringSV Raigering
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
19:00


Donnerstag

Do., 09.07.2026, 11:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
11:00live

Do., 09.07.2026, 19:00 Uhr
TSV Eslarn
TSV EslarnTSV Eslarn
FC Weiden-Ost
FC Weiden-OstWeiden-Ost
19:00



Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.