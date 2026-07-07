Drei Bayern-, fünf Landes- und zehn Bezirksligisten testen Testspiele unter der Woche: ASV Neumarkt, SpVgg SV Weiden und Fortuna Regensburg treten auswärts an +++ Trio aus der Landesliga prallt auf Bezirksligisten von Florian Würthele · Heute, 09:24 Uhr · 0 Leser

Der Pfreimder Christian Most (rechts) kann am Mittwoch zu Fuß zum Testspiel seines SV Schwandorf-Ettmannsdorf in Pfreimd gehen. – Foto: Thomas Schneider

Die ersten Punktspiele rücken näher und näher. Ab nächster Woche wird es wieder ernst. Dementsprechend biegt die Vorbereitung in die heiße Phase ein. Jetzt gilt es sich den Feinschliff abzuholen. Auch unter der Woche wird munter weitergetestet. Einige Oberpfälzer Mannschaften aus dem Verbands- und Bezirksbereich sind im Testspieleinsatz. Darunter drei Bayernligisten, fünf Landesligisten sowie die Drittliga-Profis des SSV Jahn.

Die Regensburger mit ihrem neuen Trainer Sascha Hildmann bekleckerten sich am Montagabend wahrlich nicht mit Ruhm. Gegen den Bayernligisten FC Schwaig sprang lediglich ein 2:2 heraus. Erneut verschoss der Jahn einen Elfmeter. Am Donnerstag möchte man es besser machen. Im zweiten Match im Rahmen des Trainingslagers testen Strauss, Saller & Co. gegen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Das Spiel findet an der Sportschule Oberhaching und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



Aus der Bayernliga Nord sind drei Oberpfälzer Teams gefordert. Und zwar jeweils auswärts. Vor einem richtigen Härtetest steht der ASV Neumarkt. Die Mannen des neuen Chefcoaches Drilon Asani müssen sich am Mittwochabend in Weißenburg gegen den künftigen Ligakonkurrenten TSV Nördlingen – er wechselte von der Süd- und die Nord-Staffel – beweisen. Im ersten Pflichtspiel der Saison bezog Neumarkt in der Pokal-Quali eine Niederlage gegen den SV Fortuna. Besagte Regensburger geben heute Abend ihre Visitenkarte beim Landesligisten FC Tegernheim ab. Auch dort steht mit Andreas Lengsfeld ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie. Ihr vorletztes Testspiel vor dem Ligaauftakt bestreitet die SpVgg SV Weiden. Es geht zum altbekannten Landesliga-Absteiger SV Etzenricht. Die beiden Trainer Andy Wendl und Michael Riester verbindet eine mehrjährige gemeinsame Vergangenheit am Weidener Wasserwerk.





Landesligist ASV Burglengenfeld absolviert am Abend sein viertes Vorbereitungsspiel. Anstelle des FC Pielenhofen-Adlersberg, der absagte, schaut nun Bezirksligist SV Breitenbrunn im Naabtalpark vorbei. Burglengenfelds Ligakonkurrenten TSV Kareth-Lappersdorf (gegen den FSV Prüfening), SpVgg Lam (beim FC Furth im Wald) und SV Schwandorf-Ettmannsdorf (bei der SpVgg Pfreimd) sind ebenfalls im Einsatz. Eine besonders kurze Anreise hat Ettmannsdorfs Trainer Christian Most. Dieser wohnt ja bekanntlich in Pfreimd. Ein interessantes Duell zweier Bezirksligisten steigt am Mittwoch in Parsberg, wo der TVP den SV Raigering zu Gast hat.









Die anstehenden überregionalen Testspiele auf einen Blick: Dienstag





Heute, 18:30 Uhr TSV Deuerling Deuerling TB/ASV Regenstauf Regenstauf 1 1 PUSH





Heute, 18:30 Uhr SV Etzenricht Etzenricht SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 0 2 PUSH





Heute, 19:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 0 1 PUSH









Heute, 19:00 Uhr ASV Burglengenfeld B'lengenfeld SV Breitenbrunn Breitenbrunn 4 0 PUSH









Mittwoch









Morgen, 19:00 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19:00 PUSH









Morgen, 19:00 Uhr TV Parsberg TV Parsberg SV Raigering SV Raigering 19:00 PUSH







Donnerstag





Do., 09.07.2026, 11:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn SpVgg Unterhaching Haching 11:00 live PUSH











Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.