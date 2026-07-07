Drei Bayern-, fünf Landes- und zehn Bezirksligisten testen

Die ersten Punktspiele rücken näher und näher. Ab nächster Woche wird es wieder ernst. Dementsprechend biegt die Vorbereitung in die heiße Phase ein. Jetzt gilt es sich den Feinschliff abzuholen. Auch unter der Woche wird munter weitergetestet. Einige Oberpfälzer Mannschaften aus dem Verbands- und Bezirksbereich sind im Testspieleinsatz. Darunter drei Bayernligisten, fünf Landesligisten sowie die Drittliga-Profis des SSV Jahn.
Die Regensburger mit ihrem neuen Trainer Sascha Hildmann bekleckerten sich am Montagabend wahrlich nicht mit Ruhm. Gegen den Bayernligisten FC Schwaig sprang lediglich ein 2:2 heraus. Erneut verschoss der Jahn einen Elfmeter. Am Donnerstag möchte man es besser machen. Im zweiten Match im Rahmen des Trainingslagers testen Strauss, Saller & Co. gegen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Das Spiel findet an der Sportschule Oberhaching und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Aus der Bayernliga Nord sind drei Oberpfälzer Teams gefordert. Und zwar jeweils auswärts. Vor einem richtigen Härtetest steht der ASV Neumarkt. Die Mannen des neuen Chefcoaches Drilon Asani müssen sich am Mittwochabend in Weißenburg gegen den künftigen Ligakonkurrenten TSV Nördlingen – er wechselte von der Süd- und die Nord-Staffel – beweisen. Im ersten Pflichtspiel der Saison bezog Neumarkt in der Pokal-Quali eine Niederlage gegen den SV Fortuna. Besagte Regensburger geben heute Abend ihre Visitenkarte beim Landesligisten FC Tegernheim ab. Auch dort steht mit Andreas Lengsfeld ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie. Ihr vorletztes Testspiel vor dem Ligaauftakt bestreitet die SpVgg SV Weiden. Es geht zum altbekannten Landesliga-Absteiger SV Etzenricht. Die beiden Trainer Andy Wendl und Michael Riester verbindet eine mehrjährige gemeinsame Vergangenheit am Weidener Wasserwerk.
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