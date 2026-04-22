Drei Badner neu im DFB "Club 100"

Club 100 Mitglieder aus Baden – Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Dortmund. Der Amateurfußball in Deutschland lebt von ehrenamtlichem Engagement – genau das würdigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Rahmen der Auszeichnung „Club 100“ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Mit Lutz Rockstuhl (TSV Obergimpern), Joachim Mellinger (Eintracht 93 Walldürn) und Dieter Göbelbecker (FV Liedolsheim) wurden auch drei Badner ausgezeichnet.

An der feierlichen Ehrungsveranstaltung am vergangenen Wochenende nahmen neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Peter Frymuth auch Drittligaschiedsrichterin Davina Lutz sowie der frühere BVB-Keeper Roman Weidenfeller teil. Aus allen Siegerinnen und Siegern des DFB-Ehrenamtspreises in den Kreisen werden in der Folge die 100 engagiertesten Ehrenamtlichen ausgewählt und für ein Jahr in den "Club 100" des DFB aufgenommen. Neben der offiziellen DFB-Ehrungsveranstaltung dürfen sich die Mitglieder des "Club 100" über einen Gutschein für den DFB-Ticketshop zum Erwerb von Länderspielkarten der A-Nationalmannschaft sowie eine Ehrung im eigenen Verein freuen, bei dem ihnen zwei Mini-Tore, Fußbälle sowie eine symbolische Ehrungsplakette überreicht werden.

"Ehrenamtliches Engagement hält unseren Fußball am Laufen", betont DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. "Ohne die vielen Menschen, die Woche für Woche Zeit und Leidenschaft in den Amateurfußball investieren, wäre der Trainings- und Spielbetrieb in dieser Form nicht möglich. Was ihr leistet, verdient größte Anerkennung und Unterstützung. Ihr seid Vorbilder, und dafür möchte ich euch ausdrücklich danken." Die Wertschätzung kam an: Er sei immer noch "ganz berauscht und überglücklich", so Lutz Rockstuhl vom TSV Obergimpern nach der Veranstaltung: "Ich habe genügend Motivation mit nach Hause genommen, auch mit 70 Jahren das Ehrenamt weiterzuleben und andere zu motivieren, mitzumachen."