Drei Auswärtstore reichen nicht: SV Eilendorf verliert in Zülpich

Der SV Eilendorf hat am Sonntag eine 3:4-Niederlage beim TuS Chlodwig Zülpich kassiert. Dabei brachte Milan Schaaf Eilendorf früh in Führung (6.). Der Ausgleich fiel nach einer Ecke, die die Gäste kurzzeitig in Unterzahl verteidigen mussten. Johannes Püllen traf für die Heimelf (27.).
Nach der Pause erzielte Zülpichs Tim Birkenheuer das 2:1 (52.). Der Gast kam durch Zissis Balatsouras zwar prompt zum Ausgleich (54.), fing sich im Anschluss aber zwei weitere Gegentreffer durch Püllen – nach einer Ecke (67.) – und Devin Nickisch per Foulelfmeter (72.). Für den SVE reichte es nur noch zum 3:4 durch Kian Soleimankhani (81.).
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de