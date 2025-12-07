Der SVE musste auswärts in Zülpich ran. – Foto: Colourbox

Drei Auswärtstore reichen nicht: SV Eilendorf verliert in Zülpich Fußball-Landesliga: Die Mannschaft von Trainer Jasmin Muhovic muss sich erneut geschlagen geben: 3:4 in Zülpich.

Der SV Eilendorf hat am Sonntag eine 3:4-Niederlage beim TuS Chlodwig Zülpich kassiert. Dabei brachte Milan Schaaf Eilendorf früh in Führung (6.). Der Ausgleich fiel nach einer Ecke, die die Gäste kurzzeitig in Unterzahl verteidigen mussten. Johannes Püllen traf für die Heimelf (27.).

Heute, 15:00 Uhr TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich SV Eilendorf SV Eilendorf 4 3 Nach der Pause erzielte Zülpichs Tim Birkenheuer das 2:1 (52.). Der Gast kam durch Zissis Balatsouras zwar prompt zum Ausgleich (54.), fing sich im Anschluss aber zwei weitere Gegentreffer durch Püllen – nach einer Ecke (67.) – und Devin Nickisch per Foulelfmeter (72.). Für den SVE reichte es nur noch zum 3:4 durch Kian Soleimankhani (81.).