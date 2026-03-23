Drei Auswärtstore = Drei Punkte

– Foto: Janine Volbert

Jürgen Walther fordert eine Mannschaftsleistung, in der seine Spieler bereit zum Leiden sein müssen und Wege gehen müssen um kompakt aufzutreten. Die Hausherren begannen forsch, aber Blau-Weiß hielt gut dagegen. Die erste Möglichkeit hatte dann Jonas Wahl, der von Luca Schumann geschickt wurde und Torhüter Soldera überlupfen konnte, aber der Keeper war vorher am Ball (4.). Weida antwortet mit dem Angriff über die linke Seite. Abwehrmann Alex Michallik rutscht aus und plötzlich sind Trinks und Langhoff in aussichtsreicher Position, bekommen den Ball aber nicht an Torhüter Maximilian Paul vorbei (6.). Robin Lee Engler schickt Elia Walther auf der rechten Seite, der nur durch ein rüdes Foul am Weiterlaufen gehindert werden kann (10.). Der anschließende Freistoß findet den Kopf von Theo Mohorn, der aber kein Druck hinter den Ball bringen kann. Die erste halbe Stunde war gespielt, die intensiv von beiden Teams geführt wurde, aber wenig gute Tormöglichkeiten zugelassen wurde. In der 25. Minute verletzte sich der gerade wiedergenesende Trinks schwer, so dass er ausgewechselt werden musste. Von dieser Seite wünschen wir Gute Besserung. Weida fordert dann in zwei Szenen Handelfmeter, aber Schiedsrichter Geißler sah keine strafbare Handberührung. Dörlitz hat dann die Führung nach Eckball auf dem Fuß, aber Torhüter Maximilian Paul bewahrt sein Team mit einer starken Reaktion vor dem Rückstand. Der anschließende Gegenstoß sieht Elia Walther in guter Position, aber auch Soldera bewahrt sein Team mit einer starken Fussabwehr vor dem Rückstand und wehrt zur Ecke ab. Die anschließende Ecke bringt Elia Walther auf Bernhard Grimm, der zwischen den Weidaer Abwehrrecken am höchsten springt und zu Führung einköpft (0:1, 41.). Ab jetzt lief es besser für die Orlastädter. Langer Pass auf Josia Walther, der legt ab auf seinen Bruder Elia, aber der verpasst den erneuten Torerfolg nur um wenige Zentimeter (44.). Die Partie wurde dann unterbrochen, damit der verletzte Björn Trinks mit dem Krankentransport versorgt werden konnte. Die vorgezogene Halbzeitpause nutzte Trainer Jürgen Walther, seinen Spielern Mut zuzusprechen und den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, damit zumindest ein Punkt mit an die Orla genommen werden kann.

Nach dem die ersten Halbzeit nachgespielt wurde, wechselt man die Seiten und es ging regulär mit der zweite Hälfte weiter. Blau-Weiß' 90 übernahm jetzt mehr und mehr die Initiative über das Spiel. Theo Mohorn hat die Möglichkeit per Kopf. Aber der Ball streift knapp über den Querbalken (55.). Peuker versucht es mit dem Schuss aus Halbrechter Position, aber links am Pfosten vorbei (65.). Jonas Wahl bricht auf der rechten Seite durch und wird von Schöneich im Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelt Elia Walther souverän zum Ausbau der Neustädter Führung (0:2, 60.). In der Folgezeit fällt den Hausherren nicht mehr viel ein und Neustadt ist näher dem drittem Treffer. Trotzdem können die Hausherren mit dem Anschlusstreffer per Flugkopfball durch Graham, der die Eingabe von Lehmann verwertet (1:2, 75.). Mit dem Anschlusstreffer schöpfen die Hausherren wieder Hoffnung. Aber ein wirkliches Aufbäumen blieb aus. So spielten die Blau- Weißen den Rest der Zeit kontrolliert runter und haben mit Josia Walther und Bruder Elia Walther noch die Chance zum Ausbau der Führung. Was die gesamte Mannschaft vorbereitet hat, kann Elia Walther in der Schlussphase verwirklichen. In Szene gesetzt bricht Elia durch und wird von Torhüter Soldera und Pöckel in Gemeinschaftsarbeit niedergerungen und der sonst nicht souveräne agierende Schiedsrichter Geißler zeigt richtigerweise auf den Strafstoßpunkt. Den fälligen Elfmeter vollendet der Gefoulte, entgegen der ungeschriebenen Regel selbst, sicher zum Ausbau der Neustädter Führung (1:3, 85.).