Mit der Hinrunde konnten die Schleizer um Kapitän Albert Pohl (2.v.l.) durchaus zufrieden sein. Der Rückrundenstart entscheidet nach Meinung von Roger Fritzsch darüber wohin die "Ligareise" noch geht... – Foto: © Jasmina Draftz

Drei Auswärtsspiele. Keine Schonfrist. Ein Blick auf den Spielplan genügt, um zu erkennen, worauf es für den FSV Schleiz in den kommenden Wochen ankommen wird. Verlinkte Inhalte Thüringenliga FSV Schleiz Roger Fritzsch

Drei schwere Auswärtsspiele zum Rückrundenauftakt machen den Start in die zweite Saisonhälfte der Thüringenliga zu einer echten Bewährungsprobe – und genau darin sieht Trainer Roger Fritzsch den Schlüssel für den weiteren Saisonverlauf.

Dabei gehen die Schleizer aus einer Position der Stabilität in die Winterpause. Nach einem holprigen Saisonbeginn hat sich die Mannschaft vom Fasanengarten gefangen und überwintert mit 20 Punkten auf einem soliden achten Tabellenplatz. Ruhiges Liga-Fahrwasser also – etwas, das zu Saisonbeginn in dieser Form nicht unbedingt absehbar war. Genau diesen Status möchte der FSV in der Rückrunde bestätigen. Doch Fritzsch warnt frühzeitig vor zu viel Gelassenheit: „Der Start wird entscheidend. Wir haben ein extrem schweres Auftaktprogramm mit drei Auswärtsspielen.“ Am 7. Februar in Borsch, am 14. Februar in Bad Frankenhausen und am 21. Februar in Arnstadt warten drei Gegner, die nicht nur ligaerfahren, sondern auch qualitativ stark besetzt sind. Fritzsch macht keinen Hehl daraus, dass ein Fehlstart möglich ist: „Holen wir aus den ersten drei Spielen keine Punkte – und das kann aufgrund der Qualität dieser Gegner passieren – dann kann unser Ziel ganz klar nur Klassenerhalt heißen.“

Verletzungssorgen bleiben das große Thema Personell gibt es beim FSV Schleiz in diesem Winter keine externen Neuzugänge. Stattdessen bleibt das Team von Verletzungen geplagt. Besonders bitter ist der Ausfall von Nicky Eichelkraut, der mit einem Kreuzbandanriss mindestens drei Monate fehlen wird. Auch Jo Ichiguchi (Schien- und Wadenbeinbruch) steht für die komplette Rückrunde nicht zur Verfügung. Ein kleines Hoffnungszeichen gibt es bei Yugo Arakaki, der nach seinem Kreuzbandriss aus dem Vorjahr möglicherweise ab April wieder eine Option werden könnte.