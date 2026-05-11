Drei Auswärtssiege und ein Remis, Apensen weiter auf Kurs

– Foto: Rolf Schmietow

In der Landesliga der Frauen fanden vier Partien am vergangenen Wochenende statt, wobei keine Heimmannschaft gewinnen konnte. An der Spitze konnte Eintracht Lüneburg siegen und hinter Apensen Platz zwei festigen. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Der SV Eintracht Lüneburg gewann mit 3:1 beim MTV Jeddingen. Karla Oberdieck brachte die Gastgeberinnen zunächst in Führung, doch Babette Heidorn antwortete nur drei Minuten später mit dem Ausgleich. Clara Lucia Kucklick drehte die Partie noch vor der Pause und traf in der Nachspielzeit erneut zum Endstand. Die Eintracht gewann zum dritten Mal in Serie und bleibt erster Verfolger im Titelrennen.

Der TSV Apensen gewann mit 2:1 beim VSK Osterholz-Scharmbeck. Pia Oelkers brachte die Gäste früh in Führung, bevor Viola Zapfe den Ausgleich erzielte. In der 65. Minute sorgte schließlich Jolina Kushov für den Siegtreffer des TSV Apensen. Apensen hat nun 35 Punkte und marschiert weiter Richtung Titel. Osterholz holte nur einen Punkt aus den vergangenen drei Partien.

Der TuS Fleestedt sicherte sich einen späten 1:0-Auswärtssieg bei Eintracht Elbmarsch. Lange blieb die Partie torlos, ehe Florentina Frank in der 89. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte. Fleestedt holte 14 Punkte aus den vergangenen sechs Partien und sprang auf Platz sechs.